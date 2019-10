"Musím se víc nahecovat." Hejnová se těší na finále. Ví ale, že musí přidat

Překážkářka Zuzana Hejnová byla šťastná, že se po loňském utrápeném mistrovství Evropy v Berlíně vrátila do velkého finále.

V něm se musí více nabudit, aby rozběhla závod rychleji než v semifinále. Z něj navzdory pomalejšímu začátku postoupila přímo ze druhé pozice za Jamajčankou Rushell Claytonovou a může v pátek bojovat o první českou medaili na šampionátu v Dauhá.

Dvojnásobná mistryně světa v úvodu semifinále ztrácela, rychle ji navzdory handicapu dotáhla Norka Amalie Iuelová.

"Říkala jsem si, že mě to aspoň požene, že se chytnu jejího tempa. Ona vyběhla fakt rychle. Ale já musím prostě jet podle svého. Není cesta se chytat, každý rozbíhá jinak. Já vím, že jsem na začátku pomalejší, asi to vypadá i blbě. Ale potom zas mám dobrý konec," komentovala Hejnová průběh semifinálového běhu, ve kterém časem 54,41 zaostala o tři desetiny za svým letošním maximem.

Na začátku má ještě rezervu. "Musím se víc nahecovat. Nějak mi to nejde, i když vím, že je to vrchol sezony. Jak jsem tady už poněkolikáté, mám nějak zajetý režim, tak se neumím moc nahecovat. Musím to vylepšit, nějak se naštvat na to finále," přemítala bronzová olympijská medailistka z Londýna, která je na MS posedmé.

Očekávala vyrovnané semifinále, protože v něm chyběly největší favoritky Dalilah Muhammadová a Sydney McLaughlinová. "Ty jsou rozhodující. Myslím, že ty další dva běhy to měly na to druhé místo mnohem jednodušší. věděla jsem, že náš běh bude nacpanej a hodně vyrovnanej," řekla dvaatřicetiletá atletka.

Nakonec se jako první z českých reprezentantů v Kataru dostala do elitní osmičky. "Jsem ráda. To semifinále je vždycky náročné hlavně psychicky, protože všechny holky se strašně nahecují právě na to semifinále, aby se do finále vůbec dostaly," oddechla si.

Loni v Berlíně pro ni bylo semifinále konečnou. Potýkala se s velkými bolestmi achilovek a v semifinále skončila pátá časem 56,03. V Dauhá šampionka z let 2013 a 2015 a čtvrtá žena předloňského MS v Londýně ukázala, že se s ní ještě musí počítat.

"Děkuju těm lidem, co mi nevěřili. Mě to vždycky hrozně motivuje a jsem šťastná, že mám kolem sebe lidi, co mi přejí. Jsou hodně nepřející lidi, kteří říkají, že už mám skončit, že už na to nemám. Mě to hrozně nabudí a v tréninku makám o to víc," uvedla.

Ráda by si znovu sáhla na světovou medaili, ale čeká ji tvrdá bitva. "Doufám, že využiju svých zkušeností a zvládnu to jak fyzicky, tak psychicky. Je hodně těžké se na ten třetí běh soustředit a dát do toho všechno. Bude to obrovský souboj. Můžu být třetí, ale i sedmá, osmá. Je to tam strašně vyrovnané, i ostatní holky se zlepšily," přemítala.

Finále 400 metrů překážek žen je na programu v pátek ve 20:30 SELČ.