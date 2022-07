Železný je z jiné galaxie, řekl Vadlejch po bronzu. Hned po návratu vyrazí s kočárem

Oštěpař Jakub Vadlejch je po zisku bronzu z atletického MS v americkém Eugene a celkově třetí medaili v kariéře z vrcholné akce hladovější než kdy dřív. Cenný kov ale nehodlá nijak slavit, jelikož v srpnu ho čeká evropský šampionát v Mnichově, na němž by chtěl medailovou sbírku rozšířit. Stejně jako trenér Jan Železný věří, že na špičkové úrovni může házet ještě několik let.

"Když člověk dosáhne nějaké úrovně, tak už v ten moment ví, že je toho schopný. Pak je to o zdraví a udržování kondice. K určitým metrům se dá nějakou cestou dojít. V momentě, kdy se to povede, je velká šance, že se to může povést i podruhé, potřetí, počtvrté. V mém případě je to další motivace pokračovat ještě ve větší dřině. Jsem ještě hladovější než předtím," řekl Vadlejch novinářům po příletu do Prahy.

V minulosti vybojoval dvě stříbra, a to na mistrovství světa 2017 a loňské olympiádě. "Je to třetí svět za sebou, kdy jsem byl nejhůře do pátého místa. Naznačuje to, že se udržuju na velice vysoké úrovni a že držím zdravotně pohromadě," uvedl jednatřicetiletý Vadlejch, který na šampionátu hodil 88,09 metru.

K bronzu ho dovedl trenér Železný. "Už od deseti let jsem ho sledoval v televizi. Pro mě to byl tenkrát sportovní i lidský hrdina. Vždycky jsem chtěl být jako on. To dělá hrozně moc. Když lidi vzhlíží k těm nejlepším, mají šanci se jim nějak přiblížit. V tomhle případě jenom přiblížit, protože trenér je nedostižitelný, to je úplně jiná galaxie," prohlásil Vadlejch o držiteli světového rekordu 98,48 metru, který Železnému patří od roku 1996.

Bronz v dějišti šampionátu neslavil a jinak tomu nebude ani doma. "Večer po závodě už jsme byli docela dost unavení po celém dnu. Další den závodili další atleti a my jsme jeli sem. Čas na oslavení nebyl. Celkově moc slavit nebudu, protože za tři týdny se jde znovu do bitvy. Chci být připravený," řekl Vadlejch s připomínkou mistrovství Evropy.

O programu v následujících týdnech má jasno. "Teď tak den dva oddech lehce od tréninku, ale pak znovu začít přípravu směr Mnichov a třeba dva ostřejší tréninkové týdny. Pak se to povolí a 19. (srpna) znovu do pozice. Budu znovu bojovat a věřím, že na to budu mít znovu," podotkl Vadlejch, jenž si letos v květnu na úvodním mítinku Diamantové ligy v Dauhá vylepšil osobní rekord na 90,88 metru.

"Šest kluků jsme (v Eugene) byli na extrémně vysoké úrovni. Tři kluci jsou ze světa, zůstáváme tři Evropani. To mi dává obrovskou šanci bojovat o medaili. To, jaká z nich to bude… Budu šťastný za každou. Když to bude zlatá, budu samozřejmě nejradši. Pojedu tam předvést nejlepší možný výkon. Věřím, že když ho předvedu, tak to určitě medaile bude," konstatoval Vadlejch.

Domů se těšil i kvůli manželce a malé dcerce. "Přivezl jsem jí bodýčka v barvách Oregonu, takže nám bude zářit, protože jejich barvy jsou žluté a zelené. Ještě dneska půjdu ven s kočárkem, i když mám za sebou jenom třicet minut spánku. Malou si určitě užiju dosyta," poznamenal Vadlejch.