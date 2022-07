Úžasný Duplantis překonal vlastní světový rekord. Ještě měl 15 centimetrů rezervu

Tyčkař Armand Duplantis prožil pohádkový šampionát v Eugene. Americký rodák ve švédských barvách získal světový titul, který mu jako poslední ve sbírce trofejí chyběl, a pak své vystoupení ozdobil absolutním světovým rekordem 621 centimetrů. Nejlepší výkon pod širým nebem vylepšil o pět centimetrů.

Poslední den šampionátu přinesl třetí českou finálovou účast. Čtvrtkařská štafeta Matěj Krsek, Pavel Maslák, Michal Desenský a Patrik Šorm posunula český rekord na 3:01,63 a obsadila osmé místo.

Dvaadvacetiletý Duplantis se v této sezoně zapsal do historických statistik už počtvrté. V hale na mítinku a na mistrovství světa v Bělehradě posunul světový rekord postupně na 620 centimetrů. Krátce před MS pak při Diamantové lize ve Stockholmu vytvořil výkonem 616 centimetrů historické maximum pod širým nebem, které se ale v tyči jako světový rekord neuznává.

Po jeho nedělním vystoupení v Eugene, které udělalo tečku za letošním atletickým mistrovstvím světa, už je absolutním maximem to venkovní.

Při prvním pokusu se Duplantis na laťku jen podíval, ale napodruhé ji překonal suverénně. Podle televizní grafiky měl fenomenální Švéd bezmála patnácticentimetrovou rezervu.

Čeští čtvrtkaři měli nakonec ve finále osm soupeřů, protože do boje o medaile rozhodčí dodatečně zařadili také Botswanu, jež byla po karambolu na předávce na nepostupové pozici v rozběhu. Češi za sebou nechali Poláky a vyrovnali umístění oštěpařky Nikoly Ogrodníkové, které bylo druhým nejlepším českým výsledkem na tomto MS po bronzu Jakuba Vadlejcha.

Čas 3:01,63 byl navíc o 79 setin lepší než jejich výkon z rozběhu a zároveň český rekord, který loni při první lize mistrovství Evropy družstev dosáhla čtveřice, v níž byli na prvním a třetím úseku Jan Tesař a Vít Müller. "Nikdo jsme to nezkazil, běželi jsme skvělý čas, národní rekord. Ale ono to dlouho nebude platit, za tři týdny je Evropa," řekl Maslák České televizi. Ve výsledcích by raději české kvarteto viděl o příčku výše. "Správně to mělo být sedmé místo, ale Botswana šla do finále automaticky skoro bez toho, aby běžela," poznamenal.

Ve finále, které ovládli Američané, byli Češi třetí evropskou štafetou za bronzovými Belgičany a sedmou Francií. To jim dává solidní naděje pro srpnové mistrovství Evropy v Mnichově. "Musíme se připravit, aklimatizovat se zpátky. Chybí tady Španělé, Britové, ta konkurence tam bude velká," řekl Desenský. Také ženskou štafetu vyhrálo kvarteto domácích Spojených států amerických, za které finišovala překážkářská světová rekordmanka Sydney McLaughlinová. Legendární Allyson Felixová, jež pomohla v rozběhu, tak má jubilejní dvacátou medaili z MS. Je to její čtrnáctá zlatá.

Jediný český vícebojař Jiří Sýkora dokončil desetiboj na třináctém místě ziskem 8107 bodů. Po nevydařeném prvním dnu v neděli zazářil v disku, kdy předvedl nejlepší desetibojařský výkon historie MS 54,39 metru a posunul se do elitní desítky. Pak se ale zranil, když mu praskla tyč při úvodním pokusu na 480 centimetrech. Z tyčkařského sektoru tak odešel jen se základní výškou 460, ale i s pochroumanou levou rukou absolvoval oštěp a závěrečnou patnáctistovku. Nakonec se na patnáct bodů přiblížil svému osobnímu rekordu.

Mistrem světa se podruhé v kariéře stal světový rekordman Kévin Mayer. O svém titulu rozhodl 540 centimetry v tyči a 70,31 metry v oštěpu. To ho vyneslo do čela a při závěrečné patnáctistovce si vedení pohlídal. Získal 8816 bodů a navázal na triumf z MS 2017.

Pozici novopečené světové rekordmanky potvrdila ve finále závodu na 100 metrů překážek Tobi Amusanová. NIgerijská sprinterka, která v semifinále zaběhla čas 12,12 sekundy, ve finále prolétla rovinku s plůtky ještě o šest setin rychleji. Po čtvrtých místech na MS 2019 a loňské olympiádě získala první velký cenný kov. O další posun historického maxima ji připravil příliš silný vítr do zad 2,5 metru za sekundu.

Jakob Ingebrigtsen se stal mistrem světa v běhu na 5000 metrů. Hvězdný Nor si ve finále šampionátu v Eugene spravil chuť po stříbru z patnáctistovky, kde ho překvapivě porazil Brit Jake Wightman, a získal druhou medaili. Pro evropského šampiona z roku 2018 je to první globální medaile na pětikilometrové distanci.

Na osmistovce byl poprvé v této sezoně k vidění přímý souboj nejlepších žen loňských olympijských her v Tokiu - domácí Athing Muové a Britky Keely Hodgkinsonové. Stejně jako na olympiádě byla v duelu těchto dvacetiletých dívek lepší Muová. V cílové rovince odrazila nápor evropské rivalky a vyhrála o osm setin v nejlepším světovém čase této sezony 1:56,30.

Světový titul v dálce obhájila olympijská vítězka Malaika Mihambová z Německa výkonem 712 centimetrů.