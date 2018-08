Stromšík proklouzl do semifinále stovky jako poslední

před 42 minutami

V pondělí začalo v Berlíně atletické mistrovství Evropy. Do boje v kvalifikacích a rozbězích vstupují také Češi.

Berlín - Vstup do evropského šampionátu v atletice v Berlíně obstarali sprinteři v rozbězích na 100 metrů. Z českého tria uspěl jen Zdeněk Stromšík, který ve svém rozběhu obsadil čtvrté místo, ale čas 10,39 sekundy mu stačil, aby jako poslední postoupil do úterního semifinále. Jan Veleba a Dominik Záleský byli vyřazeni.

Stromšík zaostal za svým nedávným českým rekordem z Tábora o 23 setin a v cíli nebyl se svým výkonem vůbec spokojen. "Cíl jsem splnil, postoupil jsem do semifinále, ale chtěl jsem běžet o hodně rychleji," řekl po závodě českým novinářům. Stěžoval si na dlouhou proceduru před příchodem na stadion, kdy už sprinteři neměli možnost pokračovat v rozcvičování. "Můj projev se mi nelíbil. Na rozcvičováku to jelo, ale v závodě to zmizlo. Doufám, že se to objeví zpátky," dodal Stromšík.

Až do poslední chvíle musel čekat, jestli ho průměrný čas udrží ve hře, nakonec o jeho postupu rozhodla jediná setina sekundy. Záleský při své premiéře na ME zaběhl 10,55 a nejzkušenější z trojice Veleba 10,52. Oba zůstali daleko za svým letošním maximem.

Nejrychlejší čas 10,24 zaběhl Nizozemec Churandy Martina, který obhajuje zlato z domácího ME v Amsterodamu. Jedenáct letos nejrychlejších Evropanů postoupilo bez boje přímo do úterního semifinále.

Také v rozbězích na 400 metrů překážek postoupil jen jeden z české trojice. Michal Brož se do semifinále na ME podívá už počtvrté, ještě nikdy nevypadl v rozběhu. V Berlíně ho dál posunul čas 50,74 v nejrychlejším ze čtyř rozběhů, v němž doběhl pátý. Mladíci Vít Müller (51,00) a Martin Tuček (51,63) měli k postupu daleko.