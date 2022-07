Rekordmanka Rojasová má jako první atletka třetí světový titul v trojskoku

Světová rekordmanka Yulimar Rojasová má jako první atletka třetí světový titul v trojskoku. Venezuelská favoritka na šampionátu v Eugene zvítězila výkonem 15,47 metru. Ze třetího světového zlata za sebou se radoval také výškař Mutaz Issa Baršim. Na světový trůn se vrátily dvě vítězky z Londýna 2017 - mílařka Faith Kipyegonová a vícebojařka Nafissatou Thiamová.

Rojasová po první sérii překvapivě nevedla, když ji Jamajčanka Shanieka Rickettsová skokem dlouhým 14,89 metru předstihla i v čele aktuálních světových tabulek. To ale netrvalo dlouho. Hned druhým skokem Rojasová bezmála o půl metru přeletěla patnáctimetrovou hranici a prakticky rozhodla o svém vítězství. Pak předvedla ještě dva patnáctimetrové skoky, ale už se nezlepšila.

Suverénně si ve výškařském sektoru počínal Baršim. Hvězdný Katařan předvedl šest úspěšných skoků, které ho vynesly až k letošnímu světovému maximu 237 centimetrů. Dál skákat nemusel, protože takhle vysoko se nikdo jiný nedostal.

Druhý olympijský vítěz z Tokia Ital Gianmarco Tamberi si počínal lépe než v utrápené kvalifikaci, ale 233 centimetrů mu stačilo jen na čtvrté místo. Lepším zápisem ho o medaili připravil Ukrajinec Andrij Procenko. Stříbro získal halový mistr světa U Sang-hjok z Koreje, který zdolal 235 centimetrů.

Velmi rychlé bylo finále závodu na 1500 metrů žen, v němž favoritky na nic nečekaly a záhy utekly zbytku startovního pole. Při náběhu do posledního kola byla v čele trojice Kipyegovová, Gudaf Tsegayová a Laura Muirová. Nejvíce sil ve finiši měla dvojnásobná olympijská vítězka Kipyegonová, která proběhla cílem za 3:52,96 a po druhém místě Dauhá 2019 znovu na MS vyhrála. Stříbro dnes získala Eiopanka Tsegayová (3:54,52), bronz vybojovala stříbrná olympijská medailistka Muirová (3:55,28).

Druhý světový titul má dvojnásobná olympijská vítězka v sedmiboji Thiamová. Rozhodla o něm v závěrečném běhu na 800 metrů, v němž si vylepšila osobní rekord na 2:13,00 a jasně předstihla průběžně vedoucí Nizozemku Anouk Vetterovou. Pořadí na prvních dvou místech tak bylo stejné jako na loňských olympijských hrách v Tokiu. Tentokrát získala Thiamová 6947 a Vetterová 6867 bodů.

Belgická favoritka Thiamová vedla většinu dvoudenní soutěže. Do čela se dostala po druhé disciplíně, kterou je její silná výška, a vedoucí pozici držela ještě po dálce. Hod oštěpem ale poměr sil změnil. Vítězka letošního prestižního víceboje v Götzisu Vetterová hodila 58,29 metru, čímž porazila svou belgickou rivalku o více než pět metrů. V přepočtu to znamenalo rozdíl 102 bodů a díky tomu měla Vetterová do závěrečného běhu zhruba 1,3 sekundy k dobru.

To jí ale nestačilo, na osmistovce prohrála s Thiamovou o více než sedm sekund. Sedmadvacetiletá Belgičanka tak navázala na titul z Londýna 2017. Před třemi lety v Dauhá byla na světovém šampionátu druhá za Britkou Katharinou Johnsonovou-Thompsonovou. Ta v Eugene obhajovala titul, ale po zdravotních i dalších problémech skončila až osmá se ziskem 6222 bodů.

Bronzovou medaili získala domácí Američanka Anna Hallová, která se v jednadvaceti letech radovala ze životního úspěchu. Po výhře v závěrečné osmistovce uzavřela sedmiboj na 6755 bodech.

V závodě na 3000 metrů pozici olympijského vítěze potvrdil Maročan Sufján El Bakkali, který pomalý závod rozhodl na posledním vodním příkopu. Na Lamechu Girmu z Etiopie stejně jako v Tokiu a na MS v Dauhá 2019 zbylo stříbro. Třetí skončil Keňan Conseslus Kipruto, pro něhož je to už pátá světová medaile z této disciplíny. Dvojnásobný šampion nechyběl na MS na stupních vítězů od Moskvy 2013.

Mistrovství světa v atletice v Eugene:

Finále, muži - 3000 m př.: 1. El Bakkali (Mar.) 8:25,13, 2. Girma (Et.) 8:26,01, 3. Kipruto (Keňa) 8:27,92, 4. Wale (Et.) 8:28,68, 5. Kibiwot (Keňa) 8:28,95, 6. Jager (USA) 8:29,08, 7. Haileselassie (Eit.) 8:29,40, 8. Bor (USA) 8:29,77. Výška: 1. Baršim (Kat.) 237, 2. U Sang-hjok (Korea) 235, 3. Procenko (Ukr.), 4. Tamberi (It.) oba 233, 5. McEwen (USA) 230, 6. Lovett (Kan.) a Zayas (Kuba), 8. Šinno (Jap.) všichni 227.

Ženy - 1500 m: 1. Kipyegonová (Keňa) 3:52,96, 2. Tsegayová (Et.) 3:54,52, 3. Muirová (Brit.) 3:55,28, 4. Hailuová (Et.) 4:01,28, 5. Ennaouiová (Pol.) 4:01,43, 6. Johnsonová (USA) 4:01,63, 7. Hallová (Austr.) 4:01,82, 8. Nanyondová (Ug.) 4:01,98. Trojskok: 1. Rojasová (Ven.) 15,47, 2. Rickettsová (Jam.) 14,89, 3. Franklinová (USA) 14,72, 4. Pérezová (Kuba) 14,70, 5. Lafondová (Dom.) 14,56, 6. Orjiová (USA) 14,49, 7. Williamsová (Jam.) , 8. Mamonaová (Portug.) obě 14,29. Sedmiboj: 1. Thiamová (Belg.) 6947 (100 m př.: 13,21 - výška: 195 - koule: 15,03 - 200 m: 24,39 - dálka: 659 - oštěp: 53,01 - 800 m: 2:13,00), 2. Vetterová (Niz.) 6867 (13,30 - 180 - 16,25 - 23,73 - 652 - 58,29 - 2:20,09), 3. Hallová (USA) 6755 (13,20 - 186 - 13,67 - 23,08 - 639 - 45,75 - 2:06,67), 4. Suleková (Pol.) 6672, 5. Vidtsová (Belg.) 6559, 6. Kälinová (Švýc.) 6464, 7. Oosterwegelová (Niz.) 6440, 8. Johnsonová-Thompsonová (Brit.) 6222.

Rozběhy a kvalifikace, muži - 200 m: 1. Lyles (USA) 19,98, …35. Jirka (ČR) 20,73. Ženy - 200 m: 1. Seyniová (Niger) 21,98. Disk: 1. Allmanová (USA) 68,36.