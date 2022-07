Bahamská sprinterka nechápala diskvalifikaci, mílaře semlely drsné pády

Mezinárodní měnový fond (MMF) varoval před vážnou recesí ve východní Evropě včetně České republiky v případě, že Rusko zavede embargo na dodávky plynu a ostatní země se s nimi nepodělí o své zásoby. Na svém webu o tom píše list Financial Times (FT). Recese by podle měnového fondu dolehla i na Itálii.

MMF předpověděl, že pokud jednotlivé státy nebudou sdílet zkapalněný zemní plyn (LNG) a ceny nebudou uměle drženy dole, tak jakákoli snaha Moskvy zastavit dodávky plynu do Evropy vyvolá v příštím roce v České republice, Maďarsku, na Slovensku a v Itálii hospodářský pokles o více než pět procent.

Ruská plynárenská společnost Gazprom přitom už německým firmám Uniper a RWE sdělila, že z důvodu zásahu vyšší moci nebude schopna plnit své závazky. Přes Německo proudí část ruského plynu i do České republiky. Měnový fond poukázal na to, že z Ruska pochází 42 procent plynu dováženého do Evropy. Osm unijních zemí včetně Česka je na ruském plynu závislých z více než 50 procent. Itálie zase plyn silně využívá při výrobě elektřiny.