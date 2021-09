Paralympionici už vyrovnali Rio, sedmou medaili přidala Luxová

Pozůstatky hurikánu Ida, který v neděli pustošil Louisianu, se přehnaly přes stát New Jersey a město New York. Bouře tam způsobila přívalové deště, vyplavila metro a zpozdila zápasy na tenisovém US Open. Meteorologové vydali i varování před tornády, které platilo mimo jiné i pro newyorskou čtvrť Bronx, napsal list The New York Times. Silné tornádo se ve středu večer místního času (ve středu po půlnoci SELČ) vytvořilo poblíž Filadelfie.

Americká Národní meteorologická služba (NWS) informovala, že v New Yorku naměřila jedny z nejintenzivnějších srážek za celou dobu svých záznamů. V Central Parku na Manhattanu napršelo ve středu pozdě večer za hodinu 80 milimetrů, ještě o něco silnější déšť hlásilo letiště Newark.