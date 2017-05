Naše rekordy nikdo fanouškům z hlav nevymaže, říká Kratochvílová o plánech šéfů atletiky

před 1 hodinou

"Když už jsme se dostali do tohoto stadia, tak ať ty rekordy vymažou. Ten můj mně a všem rekordmanům z hlavy nikdo nevymaže," říká Jarmila Kratochvílová.

Praha - Vedení Evropské atletické asociace přišlo s návrhy, které by znamenaly výrazné promazání již dosažených světových rekordů. Šéf evropské atletiky Svein Arne Hansen představil na zasedání evropské asociace hned tři nová pravidla, která by měla připravit o historický zápis do tabulek také třeba Helenu Fibingerovou nebo Jarmilu Kratochvílovou. (Více ZDE.)

Brzy jednasedmdesátiletý Nor pověřil sedmičlennou komisi, již měl na starosti Pierce O'Callaghan. Zvláštní skupina pod vedením bývalého irského chodce přišla se třemi pravidly. Výkon musí být dosažen na schválené mezinárodní soutěži. Rekordman musí být před svým nejlepším výkonem několikrát testován a vzorky sportovců musí být deset let uchovány pro případné další testy.

Legendární běžkyně na krátké a střední tratě Kratochvílová drží světový rekord na 800 metrů už téměř 34 let, ale v případě zavedení nových pravidel, která ale nejprve musí odsouhlasit všechny kontinentální svazy, o rekord zřejmě přijde.

"Je to neskutečná blbost. Každý, kdo se o atletiku zajímá, tak dobře ví, kolik námahy, času a odříkání musel každý držitel světového rekordu pro svůj výjimečný výkon odevzdat. Ale když už jsme se dostali do tohoto stadia, tak ať ty rekordy vymažou. Ten můj mně a všem rekordmanům z hlavy nikdo nevymaže," myslí si Kratochvílová o plánech šéfů evropské atletiky.

Asi zmizí i rekord z nového tisíciletí

Podobně smýšlí i další bývalá rekordmanka a koulařka Fibingerová. "Pokud ke zrušení světových rekordů opravdu dojde, tak mně bude moc líto všech atletů, kteří se do historie tohoto sportu zapsali zlatým písmem. Vždyť mezi ně patří i několik českých atletů, kteří by tímto rozhodnutím byli poškozeni. A pokud je jedním z důvodů doping, tak nevím, jakou cestou by se nejednou až k dávné historii šlo vydat. Mimochodem, i moje generace chodila na testy, které mohly prozradit zakázané látky."

Také hrozí, že sportovci, kteří dosáhli rekordu před rokem 2005, o svůj zápis do atletické historie přijdou, protože vzorky sportovců se uchovávají od zmíněného roku. Navíc dle nových pravidel by atleti přišli o svůj rekord i v případě, že by se provinili v budoucnu.

Není tedy divu, že plány vedoucích mužů evropské atletiky rozesmutnily také britskou maratonskou běžkyni Paulu Radcliffovou. "Ranilo mě to a beru to jako poškození své pověsti a důstojnosti."

Podle držitelky ženského maratonského rekordu Radcliffové z roku 2003 atletické federace opět selhávají, když mají chránit čisté atlety. "Museli jsme závodit proti podvodníkům, nedokázaly nám (federace) zajistit rovné podmínky. Přicházeli jsme kvůli podvodníkům o medaile, zážitky a peníze. Byli jsme svědky toho, jak je náš sport kvůli podvodníkům vláčen bahnem. A teď kvůli těm, kteří se rozhodli podvádět, přijdeme o světové a kontinentální rekordy," napsala někdejší britská vytrvalkyně na svém Twitteru.