Světový rekord v maratonu! Keňanka Keitanyová opanovala londýnský závod

Mary Keitanyová z Keni zaběhla v Londýně světový rekord v čistě ženském závodu časem 2:17:01. Rychleji běžela jen v roce 2003 Britka se dvěma mužskými vodiči. Mužský závod v Londýně letos opanoval Daniel Wanjiru, rovněž z Keni.

Londýn - Keňská běžkyně Mary Keitanyová vytvořila při svém třetím vítězství v maratonu v Londýně světový rekord v čistě ženském závodu časem 2:17:01. Rychleji v historii běžela jen Britka Paula Radcliffeová, která v roce 2003 právě v metropoli nad Temží zvítězila za 2:15:25. Tehdy však na trati těžila z pomoci dvou mužských vodičů.

Mezi muži vyhrál Keňan Daniel Wanjiru v čase 2:05:48. Dvojnásobný vítěz Pražského půlmaratonu porazil o devět sekund etiopskou hvězdu Kenenisu Bekeleho.

Dosavadní rekord v ženském závodu držela rovněž Radcliffeová, jejíž dvanáct let starý výkon z Londýna dnes Keitanyová překonala o 41 sekund. Pětatřicetiletá Keňanka zvládla první polovinu závodu za 1:06:54, ale tempo atakující absolutní historické maximum v sólovém běhu neudržela.

"Běželo se rychle, tak jsem se snažila to udržet. Počasí bylo výborné oproti loňské zimě. Cítila jsem se dobře, mám natrénováno a snažila jsem se do toho šlapat. S časem jsem nadmíru spokojená," uvedla Keitanyová, která si zopakovala vítězství z let 2011 a 2012. Tři prvenství má také z maratonu v New Yorku.

Druhá doběhla Etiopanka Tiruneš Dibabaová, kterou v závěru trápily křeče v břiše. Trojnásobná olympijská vítězka a pětinásobná mistryně světa na 5000 a 10.000 metrů se přesto výkonem 2:17:56 zařadila na třetí místo historických tabulek.

Wanjiru, který vyhrál půlmaraton v Praze loni a předloni, dosáhl v 23 letech životního úspěchu. Překonal loňský triumf z Amsterodamu, i když za svým osobním rekordem z nizozemského závodu zaostal o necelou půlminutu.

V závěru udržel za svými zády Bekeleho. Světový rekordman na dráhové pětce a desítce v průběhu závod odpadl z vedoucí skupinky, ale dokázal se vrátit a vybojoval alespoň druhé místo. Plány na světový rekord, který drží Keňan Dennis Kimetto časem 2:02:57, mu opět nevyšly. Třetí skončil debutant na maratonské trati Keňan Bedan Karoki.

