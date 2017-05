Video: Dřina, ale i plážová idylka. Hejnová ladí formu na Tenerife

před 1 hodinou

Blog Zuzany Hejnové ze soustředění na Tenerife | Video: Sport | 00:47

Podívejte se na video, které pro Aktuálně.cz natočila při soustředění na Tenerife česká překážkářka Zuzana Hejnová.

Playa las Americas (Tenerife) - Zatímco v Česku bylo poslední dobou slunečního svitu poskrovnu, Zuzana Hejnová se už tři týdny potí na Kanárských ostrovech, kde ladí formu na letní sezonu, která vyvrcholí na srpnovém mistrovství světa v Londýně.

"Je tady vedro, dřina, ale stojí to za to a je to čím dál lepší," říká česká překážkářka a mistryně světa z let 2013 a 2015.

Třicetiletá česká hvězda se na ostrově Tenerife, konkrétně stadionu nedaleko pláže Playas las Americas, připravuje společně se svým trenérem Falkem Balzerem, který ji vede od konce minulé sezony.

Posílám ☀️ pozdrav a doufám, že i u nás se udělá brzy lépe 😉. Mám za sebou 1.tréninkový týden a taky první trénink na dlouhých překážkách 💪🏼 Vypadá to,že jsem to nezapomněla 😃. A pak je taky potřeba nabrat síly na další týden. Tahle část tréninku mi jde hodně dobře 😃. Pěkný večer všem. Zveřejnil(a) Zuzana Hejnová - Official dne 22. Duben 2017

Na stadionu Deportivo navíc s Hejnovou trénovali i další čeští atleti, mimo jiných i další překážkářka a vicemistryně Evropy z roku 2012 Denisa Rosolová.

Formu poprvé ukáže v Eugene

Idylický pobyt na Tenerife ale Hejnové už brzy končí. "Poslední týden se budu věnovat rychlosti a kvalitě a určitě půjdu i na překážky," popisuje Hejnová závěrečnou fázi soustředění. "Věřím, že forma roste."

Už o tomto víkendu by se měla česká hvězda vrátit do Prahy a týdny před prvním ostrým startem na venkovním oválu stráví pilováním formy střídavě v Čechách a Německu, odkud pochází její kouč.

Hejnová přitom letos už stihla na atletickém halovém šampionátu v Bělehradě získat stříbro na hladké čtvrtce, ostrý start do sezony na venkovních stadionech ji teprve čeká. Pod širým nebem se poprvé představí v americkém Eugene, kde se 26. a 27. května bude konat podnik Diamantové ligy.

Ahoj z tepla 😊. Posilam vám ☀️, ať mi úplně nezmrznete 🙈. Tady je pár sranda videí z blbnutí po tréninku. To mě bavííííí 😃💪🏼. Dobrou noc všem 😘 Zveřejnil(a) Zuzana Hejnová - Official dne 19. Duben 2017

