Soupeřka tahala Mäki za dres, Češka i tak doběhla šestá. Alekna navázal na otce

Kristiina Mäki doběhla na mistrovství Evropy v Mnichově šestá ve finále patnáctistovky, od medaile ji dělily zhruba dvě sekundy. Zvítězila britská favoritka Laura Muirová.

Třicetiletá česká rekordmanka Mäki se v průběhu závodu pohybovala nejčastěji na devátém místě, v cílové rovince si však výrazně polepšila. Nezastavila ji ani nepříjemnost s Ellie Bakerovou.

"Při vběhu do poslední stovky mě Britka chytla zleva za dres a asi tři čtyři kroky chtěla padat. Tam jsem si hlavně říkala, že nesmím spadnout. Ona se mi v cíli omluvila a říkala, že se jí tam zadrhl prstýnek. Asi by se s tím dalo něco dělat, nějaké protesty, ale nic by to neřešilo. Myslím, že šlo být třeba pátá bez tohoto menšího konfliktu. Ale i tak jsem spokojená," řekla po svém nejlepším výsledku na vrcholné akci.

Finále běžela i na loňských olympijských hrách v Tokiu, kde skončila třináctá. Šestým místem se přiblížila čtyři roky starému výsledku Simony Vrzalové, která skončila na ME v Berlíně pátá.

Suverénní evropská jednička letošní sezony a obhájkyně zlata z Berlína 2018 Muirová převzala vedení dvě kola před koncem a o 400 metrů později nasadila k finiši. Jejímu tempu dokázala čelit jen Irka Ciara Mageeanová, zatímco Polka Sofia Ennaouiová vedoucí dvojici marně stíhala.

Sprint na 200 metrů vyhrál Brit Zharnel Hughes, v lehkém protivětru zvítězil v čase 20,07. Zlato přidal ke stříbru ze stovky a dvěma titulům z Berlína 2018. Obhájce prvenství Ramil Guliyev kvůli zranění nedoběhl.

Teprve devatenáctiletý litevský diskař Mykolas Alekna vyhrál finále v rekordu šampionátu 69,78 metru a navázal na otce Virgilijuse, který triumfoval v roce 2006 a má i dvě zlaté medaile z OH a dvě z MS. V páté sérii sesadil z prvního místa mistra světa Kristjana Čeha.