Vrzalová nezvládla finále takticky, myslí si Formanová. A pochválila Sasínka

Letos je to rovných dvacet let, co si vynikající půlkařka Ludmila Formanová přivezla ze světových šampionátů v hale i pod otevřeným nebem z běhu na 800 metrů zlaté medaile. Atletický život stále pozorně sleduje, což dvojnásobně platí pro víkendové halové mistrovství Evropy ve skotském Glasgow, kde kromě bronzového koulaře Tomáše Staňka dosáhli nejlepších výsledků v běhu na 1500 metrů Filip Sasínek a Simona Vrzalová. "Především čtvrté místo Sasínka je pro mě příjemným překvapením,“ zdůraznila hned v úvodu rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Znamená to, že výsledky Vrzalové (šesté místo) a Sasínka (čtvrtý) považujete za velký úspěch? Určitě! Vždyť Sasínek skoro celou loňskou sezonu promarodil a cenný byl už v silné konkurenci jeho postup do finále. A dal o sobě vědět i v této partě elitních mílařů. Běžel velice dobře takticky, je přemýšlivý a podařilo se mu i načasovat formu. Škoda, že se mu nepodařilo víc se přiblížit vedoucí trojici, mezera před závěrečným kolem byla už dost velká. Třeba mu už chyběly potřebné síly. Trochu ho mrzí, že si nedoběhl pro medaili… Nemusí ho to mrzet, vždyť se představil ve velice dobrém světle a stal se druhým nejúspěšnějším českým atletem na šampionátu. Zdobí ho už řada pěkných výsledků a určitě má na to, aby na této své vydařené cestě pokračoval. Po delší době má česká atletika kvalitního běžce na středních tratích, který při své šikovnosti má reálnou naději na další krásné výsledky. Vrzalová měla podle názoru většiny odborníků bojovat o některou z medailí. Byla jste stejného názoru? Pokud by zopakovala své nedávné výborné vystoupení z Ostravy, tak určitě. Jenže to se jí nepovedlo. Ani šesté místo však není žádným zklamáním. Příčiny trošku horšího výkonu, než se čekalo, vidím tři. Především závod se Simoně nepovedl takticky, dost dlouho běžela ve druhé dráze. Po velice náročném rozběhu jí pak možná chybělo více sil, a tím i potřebná šťáva, kterou hýřila právě v Ostravě. A potom asi není zvyklá na dva závody po sobě. Takže i Simoně věříte, že na sebe ještě na velkých závodech upozorní? Má pro to všechny předpoklady už proto, že vedle výborné formy je její silnou zbraní psychika, která je často pro pěkné výsledky rozhodujícím faktorem. A protože jsme v předolympijském roce, má tato výborná běžkyně před Tokiem nemalý motiv.

