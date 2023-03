"Jak stárnu, zraju jak víno. Ještě něco bude." Staněk si v 31 letech věří na rekordy

Koulař Tomáš Staněk sice titul halového mistra Evropy neobhájil, ale životní výkon na vrcholné akci mu dodal sebevědomí do dalších měsíců. V rozhovoru pro server iDNES.cz prohlásil, že chce atakovat své české rekordy. V jednatřiceti letech pořád cítí potenciál na zlepšení.

V hale má maximum 22,17 metru, venku je jeho nejlepší výkon o 16 centimetrů kratší. V Istanbulu se dnes vybičoval na 21,90 a trochu litoval, že český rekord nepadl.

Věří, že bude mít příležitost v létě. "V létě jsem si udělal osobáky skoro každou koulí, kterou na tréninku hážeme. Bohužel dva závody v jeden den, jak jsme měli na mistrovství Evropy v Mnichově, si vybraly svou daň. Jak jsem měl rozhašený kotník, tak jsem nebyl schopný hodit tolik. Jak stárnu, tak zraju jak víno. Tak věřím, že na něco ještě bude," řekl.

Při dnešním stříbrném pokusu od začátku věděl, že to bude daleko. "Většinou to poznáte hned při odhodu, když cítíte pnutí na prstech. Zrovna při tomhle pokusu jsem ale cítil už při otočení, že to bude daleko. Bylo takové ladné. Ještě jsem musel kouli trefit do výseče, s čímž jsem ale neměl naštěstí od ostatních problém," popisoval bronzový medailista z loňského ME v Mnichově.

Nejdříve se u jeho výkonu objevila hodnota 21,92 centimetru, ale pak mu rozhodčí dva centimetry ubrali a průběžně vedl před Weirem o centimetr. "Byla tam nějaká chyba v měření. Možná to chtěli udělat atraktivnější… Ale ne, to si dělám legraci. Bál jsem se, jestli někdo nedal třeba protest, že jsem přešlápl. Ale nic jsem necítil, tak jsem věřil, že to bude v pohodě," uvedl Staněk.

Před letní sezonou, jejímž vrcholem bude srpnové mistrovství světa v Budapešti, chce na úspěšnou halu navázat. "Teď si chci hlavně odpočinout. Nějaké bolístky přeci jen byly a nerad bych si je přenesl do letní sezony. A pak pokračovat v tomto rytmu. Myslím, že příprava nebyla úplně špatná, až na nějakou únorovou chřipečku. Takže asi není potřeba nic měnit," plánoval.

Na světové scéně bude čelit ještě výrazně tvrdší konkurenci než v Evropě v čele se světovým rekordmanem Ryanem Crouserem z USA, jenž v únoru posunul vlastní halové historické maximum na 23,38 metru.