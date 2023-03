Další Staňkova medailová paráda. V Istanbulu vybojoval druhé evropské stříbro

Koulař Tomáš Staněk prodloužil svou medailovou sérii na halovém mistrovství Evropy. V Istanbulu při obhajobě titulu z Toruně získal stříbro a má čtvrtý cenný kov z této vrcholné akce za sebou. V kvalitní soutěži k tomu potřeboval výkon 21,90 metru, který je jeho nejlepším v hale od českého rekordu 22,17 z roku 2018.

Porazil ho jen Ital Zane Weir, jenž jako první Evropan v této sezoně překonal dvaadvacetimetrovou hranici, a to o šest centimetrů. Jan Friš obsadil osmé místo v běhu na 1500 m v sezonním maximu 3:40,86.

Staněk po protrápené kvalifikaci zaútočil ve druhé sérii, kdy vylepšením sezonního maxima o 21 centimetrů na 21,90 předčil o centimetr průběžně vedoucího Itala. Weir mu to vzápětí ve třetím pokusu vrátil a český rekordman se už nezlepšil.

Po finále měl Staněk radost, ale také trochu rozporuplné pocity. "Určitě jsem věřil že na Weira mám. Že bych mohl hodit i osobák. Hrozně jsem chtěl, bohužel už se to nesešlo," litoval v rozhovoru pro Českou televizi.

Jednatřicetiletý koulař si cenil toho, že předvedl svůj nejlepší výkon na vrcholné akci. Před dvěma lety triumfoval výkonem 21,62 metru. "Jsem strašně rád, že jsem hodil takhle daleko na akci, že to jde stoupající tendencí. Určitě jsem byl zase součástí nejkvalitnější soutěže historie, co se týče medailí. To se dřív nestávalo ani na světě, že by člověk hodil 21,90 a někdo ho vykostil," poznamenal Staněk, který závodí ve výjimečně silné koulařské generaci.

Stejně jako v Bělehradě 2017 vybojoval Staněk stříbrnou medaili. Přiblížil se mu jen Ukrajinec Roman Kokoško, který v závěrečné sérii posunul národní rekord na 21,84 metru.

Mílař Friš v úvodu finále neakceptoval tempo favorizovaného Nora Jakoba Ingebrigtsena a postupně klesl na konec skupiny, která se vyhnula pádu dvou běžců v úvodu. "Potřeboval jsem jít trochu svoje, takže jsem se propadal balíčkem. To mi možná dalo v závěru sílu sbírat ty lidi," řekl Friš, který se ve finiši posunul z desáté příčky na osmou. "Je to vylepšení času ze včera a je to vylepšení pozice z Toruně. "Osmička se vždycky počítá. Už finále bylo úžasné a tohle je jenom třešnička," dodal sedmadvacetiletý český reprezentant.

Patnáctistovku podle očekávání ovládl Ingebrigtsen, který v rekordu šampionátu 3:33,95 zvítězil o 28 setin před dotírajícím Britem Neilem Gourleym.

Krsek, Vondrová i Petržilková ve finále čtvrtky

Trojnásobné zastoupení bude mít česká atletika v sobotním finále závodů na 400 metrů. Zasloužili se o to Matěj Krsek, Lada Vondrová a překvapivě i Tereza Petržilková.

Krsek si v semifinále vylepšil osobní rekord na 46,03 sekundy a postoupil ze druhého místa. Debutant na halovém ME po dopoledním rozběhu stihl zregenerovat. "Už při rozcvičení jsem cítil, že unavený nejsem. Mně se ten běh strašně líbil. oproti rozběhu byl celý kontrolovaný. Byl to takový vědomý běh," řekl České televizi. Ve finále může navázat na úspěchy někdejšího krále halové čtvrtky Pavla Masláka nebo loňské páté místo Patrika Šorma na halovém MS. Tito čeští čtvrtkaři kvůli zdravotním problémům letos v hale nezávodili.

Vondrová ve svém semifinále potvrdila papírové předpoklady a hlídala si třetí příčku za Nizozemkou Lieke Klaverovou a Polkou Annou Kielbasiňskou. Finišovala v čase 52,12. "Neběželo se mi nic moc, ale věděla jsem, že jsem třetí o docela velký kus, takže dobrý. Ve finále chci běžet rychle. Uvidíme, na co to bude stačit," poznamenala.

Nejvíce musela o postup bojovat Petržilková. Na třetí příčku se protlačila v cílové rovince. "Věděla jsem, že to třetí místo je moje. Věděla jsem, že na to mám. Byla to pěkná divočina. Bylo tam strašně kontaktů, hrozně moc velkých ztrát na čase," řekla po životním úspěchu běžkyně, která výkonem 52,93 výrazně zaostala za svými nejlepšími časy. Její semifinále vyhrála světová rekordmanka Nizozemka Femke Bolová.

Thiamová překonala světový rekord

Celý den byla k vidění nejlepší pětibojařská soutěž historie. Vyhrála ji Belgičanka Nafissatou Thiamová ve světovém rekordu 5055 bodů. Překonala o 42 bodů výkon Ukrajinky Natalie Dobryňské z halového mistrovství světa 2012, které se rovněž konalo v Istanbulu. Hodnotu bývalého světového rekordu dnes předčila o bod i druhá Polka Adrianna Suleková.

Dvojnásobná olympijská vítězka v sedmiboji Thiamová si vylepšila osobní rekord v halovém pětiboji o 151 bodů. Pomohly jí k tomu mimo jiné osobní rekordy v kouli (15,54) a v závěrečné osmistovce (2:13,60).

Hvězdná Belgičanka se do historických tabulek zapsala několik měsíců po změně trenéra. Na podzim se začala připravovat pod vedením Michaela van der Plaetsena a už před soutěží si hodně věřila, i když to byl její první víceboj v sezoně. "Měla jsem ten rekord v hlavě. Je to fajn, že jsem dokázala předvést takový výkon, i když nebyly všechny disciplíny perfektní," uvedla na webu šampionátu Thiamová, pro kterou jsou hlavním motorem olympijské hry 2024 v Paříži.

Při závěrečné osmistovce se na ni pokusila zaútočit Suleková, která vyhrála v osobním rekordu 2:07,17. Na titul jí to ale nestačilo, což třiadvacetiletá Polka těžce nesla. "Opravdu jsem ten světový rekord chtěla a udělala jsem pro to všechno. Nečekala jsem, že Nafissatou bude bojovat v tomhle stylu. Dál budu makat. Tohle je malá prohra. Doufám, že v budoucnu budu nejlepší na světě," svěřila se.

Šedesátku vyhrála úřadující halová mistryně světa Mujinga Kambundjiová ze Švýcarska, která výkonem 7,00 sekundy vyrovnala 37 let starý rekord šampionátu Nizozemky Nelli Coomanové.

Halové mistrovství Evropy v atletice v Istanbulu:

Finále:

Muži:

1500 m: 1. J. Ingebrigtsen (Nor.) 3:33,95, 2. Gourley (Brit.) 3:34,23, 3. Habz (Fr.) 3:35,39, …8. Friš (ČR) 3:40,86.

Trojskok: 1. Pichardo (Portug.) 17,60, 2. Andrikopulos (Řec.) 16,58, 3. Hess (Něm.) 16,57.

Koule: 1. Weir (It.) 22,06, 2. Staněk (ČR) 21,90, 3. Kokoško (Ukr.) 21,84.

Ženy:

60 m: 1. M. Kambundjiová (Švýc.) 7,00, 2. Swobodová (Pol.) 7,09, 3. Neitaová (Brit.) 7,12.

3000 m: 1. Kleinová 8:35,87, 2. Klosterhalfenová (obě Něm.) 8:36,50, 3. Courtneyová-Bryanová (Brit.) 8:41,19.

Koule: 1. Dongmová (Portug.) 19,76, 2. Gambettaová (Něm.) 18,83, 3. Roosová (Švéd.) 18,42.

Pětiboj: 1. Thiamová (Belg.) 5055 - světový rekord (60 m př.: 8,23 - výška: 192 - koule: 15,54 - dálka 659 - 800 m: 2:13,60), 2. Suleková (Pol.) 5014 (8,21 - 189 - 13,89 - 662 - 2:07,17), 3. Vidtsová (Belg.) 4823 (8,21 - 183 - 14,12 - 655 - 2:14,52).

Semifinále:

Muži:

400 m: 1. Warholm (Nor.) 45,43, …5. Krsek (ČR) 46,03 - postoupil do finále.

Ženy:

400 m: 1. Klaverová (Niz.) 51,43, …3. Vondrová 52,12, 6. Petržilková (obě ČR) 52,93 - obě postoupily do finále.