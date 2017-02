Bude Hrubá výškařskou hvězdou? Má ještě velké rezervy, tvrdí trenér Pogány

před 58 minutami

Atletický trenér Michal Pogány je rodák z Trenčína, dlouhá léta působil v Dunajské Stredě a od začátku tohoto století žije v Brně s trojskokankou Šárkou Kašpárkovou, kterou vedle dlouhé řady velkých mezinárodních úspěchů dovedl v roce 1996 k bronzu na olympijských hrách a o rok později k titulu mistryně světa. V současnosti má na starosti trojskokanky a výškařky v JAC Brno.

"Spolupracuji také s olympijským výborem na akci Česko sportuje, což je zapojení školní mládeže do okresních a krajských kol až po republikové finále. Je to krásná a jistě i užitečná práce," usmíval se hned na začátku rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Který z posledních vašich špičkových českých atletů vám udělal největší radost?

Určitě skokan do dálky Roman Novotný, který se zúčastnil i dvou olympijských her. V roce 2008 v Pekingu skončil osmý a nechyběl ani o čtyři roky později v Londýně.

A kdo je to z těch současných?

Osmadvacetiletá trojskokanka Lucie Májková. Po předchozích kolísavých výkonech se její forma ustálila a loni si vybojovala nominaci na mistrovství Evropy do Amsterdamu, kde našla cestu do finále, což byl úspěch. Škoda, že je zraněná a nemohla startovat ani na mistrovství republiky.

Je to doslova jen několik dní, co jste převzal tři atletky ze skupiny trenérky Aleny Nezdařilové. Bylo to vaše přání?

Především není zvykem přistupovat k takovým změnám před závěrem halové sezony. Bylo to však prý potřeba, tak jsem souhlasil. Jsou mezi nimi dvě výškařky a jedna trojskokanka, takže mám na starosti šest děvčat. Není to úplně jednoduché, ale musejí mně pomoci zkušenosti z minulých let.

Hvězdou z tohoto sexteta je nesporně výškařka Míša Hrubá. Co byste řekl na její adresu?

Ve svých sedmnácti letech se může pochlubit opravdu výbornými výsledky. Je juniorskou mistryní světa, v Praze se zúčastnila halového mistrovství Evropy a loni dokonce poznala atmosféru olympijských her v Riu. Jenže právě od loňského léta ji přibrzdila určitá stagnace. Měla sice trošku zdravotní problémy s kotníkem i kyčlí a je částečně časově omezena, protože na gymnaziu ji letos čeká maturita, ale v tom hlavní důvod nevidím.

Můžete prozradit aspoň ty největší příčiny této stagnace?

Nemá za sebou potřebnou fyzickou přípravu, chybuje v rozběhu i v práci nad laťkou. Je toho docela dost, co je potřeba změnit a vylepšit. Pokud se nám to podaří, o čemž jsem přesvědčen, tak její výkonnost zase poroste.

Už příští týden se v Bělehradě koná halové mistrovství Evropy. S čím byste byl spokojen?

S postupem mezi nejlepší osmičku. A pak už bude následovat pečlivá příprava na vrchol letošní atletické sezony, kterým je v létě mistrovství světa v Londýně.

A jakou aspoň nejbližší budoucnost vidíte u ostatních vašich svěřenkyň?

Nejvíc z nich věřím už zmiňované Májkové, jen je potřeba, aby byla zase zdravá a mohla se co nejlépe připravit na další závody. V jejích silách je překonat čtrnáctimetrovou hranici, která je stále považována za vstupní bránu do lepší trojskokanské společnosti. Ostatní děvčata jsou ve svém nízkém věku na začátku své cesty, všechno mají teprve před sebou. Bude záležet jen na nich, jakou dráhu si ve svém životě zvolí.

