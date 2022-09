Byly jsme jako dvě lvice, líčí hlavní rivalka Špotákové. Do oka si padly až v hospodě

Christina Obergföllová je jen o dva měsíce mladší než Barbora Špotáková a po celou svou kariéru byla ústřední rivalkou české oštěpařky. Pro Aktuálně.cz vzpomíná Němka na slavné souboje i vzájemný vztah se světovou rekordmankou, která dala před dvěma týdny atletice sbohem.

"Barbora bude atletice moc chybět, byla tváří oštěpu po mnoho let. Byla a stále je nejlepší oštěpařkou na světě, vždyť pořád drží světový rekord," připomíná Obergföllová, která vlastní kariéru uzavřela před šesti lety.

Po boku Špotákové prošla desítkami velkých závodů a často byla jakýmsi stínem Češky. Skončila za ní druhá na mistrovství světa 2007 v Ósace, na olympiádě 2008 v Pekingu (po diskvalifikaci Marie Abakumovové) nebo také pod pěti kruhy v Londýně 2012.

"Pro ženský oštěp to byly skvělé časy. Navždy si budu pamatovat její světový rekord ze Stuttgartu (72,28 metru - pozn. red.) nebo poslední hod v Pekingu (71,42). Tam speciálně ukázala, jak mentálně silnou závodnicí byla. Oba tyto výkony byly neuvěřitelné," míní Obergföllová.

"Její předností byla vedle mentální síly ještě obrovská flexibilita v ramenu. Vzpomínám si, že když jsme s německým týmem rozebírali ten její hod při světovém rekordu, zjistili jsme, že Barbora odhodila oštěp pod zcela perfektním úhlem," pokračuje Němka.

"Myslím, že ten rekord vydrží ještě pěkných pár let," předpovídá.

Obergföllová sice nyní mluví o Špotákové s velkou úctou, avšak zejména v počátcích vzájemných soubojů v nejužší světové špičce byly v první řadě obrovskými soupeřkami. Rozhodně se neměly v lásce.

Například když Špotáková v Japonsku vybojovala svůj první titul světové šampionky, šokovalo ji, že jí Obergföllová a další Němka Steffi Neriusová na stupních vítězek nepodaly ruku.

"Samozřejmě jsme byly velké rivalky. Upřímně, bylo těžké se vůbec nějak dostat do kontaktu s Barborou. Zdá se mi spíše introvertní, takže pokud s ní nezačnete mluvit vy, neudělá to ani ona. A i když jsem to opravdu zkoušela, nikdy to nebylo lehké," popisuje Němka.

Postupem času si však k sobě přece jen našly cestu a jejich vztah byl v dalších letech i přímo v atletickém sektoru o něco vřelejší.

"Vzpomínám si na jeden závod, který jsme měli v Jablonci, organizovala to právě Barbora a její manažer. Všichni jsme si prošli Prahu a pak nás pozvala do hospody. Užili jsme si tehdy skvělý víkend," vybavuje si mistryně světa z Moskvy 2013.

Hovoří o Jabloneckém oštěpu v září 2008, kdy absolvovala prohlídku Prahy rovněž Ruska Abakumovová a následně oštěpařky zakotvily v restauraci U Pinkasů, oblíbeném podniku české atletky.

Obergföllová se později stala maminkou rok po narození prvního syna Špotákové Janka. Němka v červnu 2014 porodila chlapce Marlona a mateřství ji s českou soupeřkou ještě více sblížilo.

"Tehdy jsem s ní navázala kontakt, už to bylo jednodušší. Bylo to jako kdyby se dvě lvice po letech přestaly navzájem prát. Asi tak bych to popsala," odpovídá německá oštěpařská rekordmanka.

"Barboře i její rodině přeju do budoucna jen to nejlepší. A chtěla bych jí poděkovat za všechny ty nádherné bitvy v průběhu všech těch let," vzkazuje Obergföllová.