Bára mě dojala. V šestatřiceti letech je to úžasný zlatý triumf, říká Nikola Brejchová

Oštěpařka Nikola Brejchová-Tomečková se v období 1993-2004 stala jedenáctkrát za sebou mistryní republiky, třikrát startovala na olympijských hrách a šestkrát na mistrovství světa. Mezi její největší úspěchy patří nepopulární čtvrté příčky - na olympiádě v roce 2004 v Aténách a více než smolně na MS v letech 2001 a 2007. S napětím sledovala včerejší oštěpařské drama na šampionátu v Londýně, v němž Barbora Špotáková vybojovala zlatou medaili. "Jsem dojatá, v jejích 36 letech je to něco úžasného," netajila hned v úvodu rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Jak byste celou tuto finálovou bitvu charakterizovala?

Byl to skvělý závod, který udržel všechny diváky v napětí až do konce. Každá oštěpařka z elitní osmičky měla až do posledního pokusu šanci promluvit do konečného pořadí. Kterékoliv se mohl povést vydařený hod a zajistit si s ním některou z medailí. V tom je oštěp velice ošidný.

Špotáková se po druhém pokusu dostala do vedení. Věřila jste, že ho udrží až do zlatého závěru?

Především jsem věřila, že na některý z cenných kovů dosáhne. Má spoustu zkušeností, stadion v Londýně je její oblíbený a je moc důležité, že si věřila, byla psychicky v pohodě. Pokud jde o výkon 66,76 metru, tak jsem si myslela, že na zlato stačit nebude. Ani ty největší soupeřky však na Báru nestačily, a tak se v 36 letech dočkala úžasného triumfu.

Zmínila jste se o soupeřkách. Čekala jste víc třeba od olympijské vítězky Chorvatky Kolakové či úřadující mistryně světa Němky Molitorové?

Kolakové jsem nevěřila. Už v kvalifikaci se trápila a postoupila jen díky tomu, že stanovený limit 63,50 nesplnilo kolem deseti oštěpařek. Ve finále se jí pak povedl jen jediný hod, který na medaili nestačil. To by se špičkové závodnici, ověnčené olympijským vavřínem, stávat nemělo. Pokud jde o Molitorovou, tak už má zřejmě zenit své výkonnosti za sebou.

Takže za největší soupeřky Špotákové jste považovala obě Číňanky?

Nejvíc Lu Chuej-chuej, která už před dvěma lety na šampionátu v Pekingu vybojovala stříbro a v londýnské kvalifikaci poslala oštěp nejdál ze všech. Překonala dokonce asijský rekord. Dostala se tedy podle očekávání na stupně vítězů, ale dost nečekaně jí díky osobnímu rekordu přehodila její krajanka Ling-wej. Obě se v průběhu finále zlepšovaly, ale naštěstí Báru nedostihly. Přiznám však mé obavy, že některé z nich "to uletí."

Myslíte si, že letošní zlato má pro Špotákovou velkou hodnotu?

Řekla bych, že obrovskou. Možná větší, než některé olympijské úspěchy, které se od ní čekaly, a věděla, že bude velkou favoritkou. Nelze přehlédnout její věk, mateřské povinnosti a vloni zlomeninu nártu. Proto její vystoupení bez nejmenší nadsázky hodnotím jako úžasné.

Do zítřejší kvalifikace oštěpařů vstoupí čtyři čeští zástupci. Jakou mají šanci na postup do finále, případně na některou z medailí?

Největší naději na přední umístění má Jakub Vadlejch, který na sebe v letošní sezoně upozornil hned několika velice pěknými výsledky. Pokud se mu podaří na ně navázat, tak může bojovat i o stupně vítězů. Za jeho největší soupeře považuji Němce Röhlera a Vettera, kteří už překonali i bájnou devadesátimetrovou hranici. Nejde však jen o ně, velice dobré výkony dosáhli letos i někteří další oštěpaři. Petr Frydrych, Jaroslav Jílek i Vítězslav Veselý budou potřebovat k postupu do finále, případně i do elitní osmičky, dosáhnout svého současného maxima. Moc bych to přála jim a jejich trenérovi Janu Železnému, který jim už řadu let svědomitě předává své bohaté zkušenosti.