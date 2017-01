Asociace antidopingových agentur chce Rusko vyloučit ze všech mezinárodních soutěží

před 1 hodinou

Shodli se na tom na mimořádné schůzce zástupci devatenácti států.

Dublin - Asociace národních antidopingových organizací (NADOs) požaduje plošné vyloučení Ruska ze všech mezinárodních sportovních soutěží kvůli podezření z rozsáhlého státem řízeného dopingu v zemi.

Zástupci devatenácti států se na mimořádné schůzce v Dublinu shodli, že trest by měl platit, dokud Rusko nezavede důvěryhodný antidopingový systém. Do té doby by také země neměla mít právo pořádat mezinárodní soutěže.

Členové NADOs se v reakci na prosincové zveřejnění druhé části zprávy vyšetřovatele Světové antidopingové agentury Richarda McLarena shodli na řadě opatření. Mezi ně vedle vyloučení všech ruských sportovních svazů z mezinárodních federací patří i vypracování jednotného postupu pro ruské sportovce, kteří by si chtěli zažádat o právo startovat pod neutrální vlajkou.

Dalším požadavkem je, aby byly Rusku s okamžitou platností odebrány všechny velké mezinárodní akce a bylo uvaleno moratorium na přidělování dalších soutěží.

