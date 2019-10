Američan Kovacs vyhrál na MS bitvu koulařů, Staněk byl desátý

Američan Joe Kovacs vyhrál na mistrovství světa v Dauhá nejkvalitnější koulařskou soutěž historie. Poslední pokus 22,91 m ho zařadil na třetí místo všech dob. Trojici medailistů dělil jediný centimetr. Tomáš Staněk obsadil desáté místo výkonem 20,79 m.

Ve velkém stylu začal obhájce titulu Novozélanďan Tomas Walsh. Při prvním pokusu se přiblížil na deset centimetrů k magické hranici 23 metrů. Od roku 1990 nikdo takhle daleko kouli neposlal. Walsh všechny další pokusy přešlápl, ale málokdo pochyboval o jeho vítězství.

Jenže v poslední sérii se před něj o jeden centimetr dostal Kovacs, mistr světa z Pekingu v roce 2015. A vzápětí Walshův výkon přesně vyrovnal olympijský vítěz a lídr letošních tabulek Američan Ryan Crouser a posunul se před něj díky lepšímu druhému pokusu. Brazilec Darlan Romani zůstal bez medaile, přestože také překonal 22 a půl metru.

Staněk se nepřiblížil svým letošním nejlepším výkonům a zůstal před branami užšího finále. Dramatický závěr nevídané bitvy tak mohl sledovat jen jako divák a nad výkony těch nejlepších jen nevěřícně kroutil hlavou. "Já jsem byl jak Alenka v říši divů, to jenom koukáte. Jak kdyby někdo vypnul gravitaci. Já jsem do přípravy dal maximum a možná jsem i trochu rád, že jsem tady nehodil maximum, protože by z toho stejně nic nebylo. Jestli být pátý, šestý, devátý nebo desátý… Jako měl bych z toho výkonu radost, ale byl bych asi o to víc zklamaný, že bych hodil dobrý výkon, zrovna když všichni hodili naprostý nesmysl," komentoval dnešní soutěž.

Sifan Hassanová z Nizozemska vyhrála běh na 1500 m s velkým náskokem v evropském rekordu 3:51,95 a po triumfu na 10.000 m získala unikátní double. Posledních šest set metrů bylo jejím velkým sólem.

Obhájkyně titulu Faith Kipyegonová z Keni, vracející se na dráhu po mateřské pauze, skončila druhá a Gudaf Tsegayová z Etiopie získala bronz. Na mistryni Evropy Lauru Muirovou z Velké Británie zbylo jen páté místo.

Také běh na 5000 m vyhrála favoritka, Helen Obiriová z Keni zopakovala triumf z Londýna. Táhla startovní pole už od druhého kola a nikoho před sebe nepustila až do cíle, jímž proběhla v rekordu šampionátu 14:26,72.

Keňskou radost znásobila stříbrem Margaret Kipkemboiová. Němka Konstanze Klosterhalfenová však dokázala, že může až do finiše držet krok i s nejlepšími Afričankami, a doběhla si pro bronz.

Soutěž trojskokanek vyhrála stejně jako před dvěma lety v Londýně Yulimar Rojasová z Venezuely. Letos jako jediná překonala 15 metrů a ve finále to předvedla hned dvakrát. Vítězný výkon 15,37 m byl jen čtyři centimetry za jejím letošním maximem.

Shanieku Rickettsovou z Jamajky porazila o 45 centimetrů. Olympijská vítězka Caterina Ibargüenová z Kolumbie proklouzla do užšího finále až z posledního místa, ale pak přece jen zabrala a vybojovala bronz.

Mistrovství světa v atletice v Dauhá:

Finále:

Muži:

Koule: 1. Kovacs 22,91 - nejlepší letošní světový výkon, 2. Crouser (oba USA) 22,90, 3. Walsh (N. Zél.) 22,90, 4. Romani (Braz.) 22,53, 5. Hill (USA) 21,65, 6. Bukowiecki (Pol.) 21,46, 7. Gill (N. Zél.) 21,45, 8. Enekwechi (Nig.) 21,18, …10. Staněk (ČR) 20,79.

Ženy:

1500 m: 1. Hassanová (Niz.) 3:51,95 - nejlepší letošní světový výkon a evropský rekord, 2. Kipyegonová (Keňa) 3:54,22, 3. Tsegayová (Et.) 3:54,38, 4. Houlihanová (USA) 3:54,99, 5. Muirová (Brit.) 3:55,76, 6. Debuesová-Staffordová (Kan.) 3:56,12, 7. Chebetová (Keňa) 3:58,20, 8. Simpsonová (USA) 3:58,42.

5000 m: 1. Obiriová 14:26,72, 2. Kipkemboiová (obě Keňa) 14:27,49, 3. Klosterhalfenová (Něm.) 14:28,43, 4. Gemechuová (Et.) 14:29,60, 5. Rengeruková (Keňa) 14:36,05, 6. Workuová (Et.) 14:40,47, 7. Weightmanová (Brit.) 14:44,57, 8. Feysaová (Et.) 14:44,92.

Trojskok: 1. Rojasová (Ven.) 15,37, 3. Rickettsová (Jam.) 14,92, 3. Ibargüenová (Kol.) 14,73, 4. Williamsová (Jam.) 14,65, 4. Saladuchová (Ukr.) 14,52, 6. Peleteirová (Šp.) 14,47, 7. Orjiová (USA) 14,46, 8. Mamonaová (Portug.) 14,40.

Rozběhy a kvalifikace:

Muži:

4×400 m: 1. USA 2:59,89, …12. ČR (Tesař, Desenský, Šorm, Müller) 3:02,97 - nepostoupili do finále.

Oštěp: 1. Vetter (Něm.) 89,35, …6. Vadlejch (ČR) 84,31 - postoupil do finále.

Ženy:

100 m př.: 1. Amusanová (Nig.) 12,48.

4×400 m: 1. USA 3:22,97 - nejlepší letošní světový výkon.

Dálka: 1. Mihambová (Něm.) 698.