Strašně to ženou. A proč jedničky hrají vzadu? Nabitý program naštval české deblistky

Dvě česká deblová super tie-breaková dramata uzavírala program tenisového dne na olympijských hrách v Tokiu. Zatímco turnajové jedničky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková koncovku zvládly, Karolína Plíšková s Markétou Vondroušovou nevyužily čtyři mečboly a s pavoukem se rozloučily ve druhém kole.

Krejčíková a Siniaková postoupily po výhře 6:2, 5:7 a v super tie-breaku 10:5 nad Španělkami Paulou Badosaovou a Sarou Sorribesovou a ve čtvrtfinále se utkají s Australankami Ashleigh Bartyovou a Storm Sandersovou. Plíšková s Vondroušovou prohrály s Brazilkami Laurou Pigossiovou a Luisou Stefaniovou 6:2, 4:6 a v super tie-breaku 11:13. Oba zápasy se hrály v Ariake Areně pod světly najednou a skončily stejně po hodině a půl.

Siniaková a Krejčíková vedly ve druhé sadě 5:4 a při podání Krejčíkové nevyužily dva mečboly. "Mohly jsme být už doma, ale trošku se nám to nesešlo. To byla škoda, ale je super, že jsme se daly na super tie-break do kupy a zvládly to. Toho si ceníme," řekla Siniaková.

Krejčíková dopoledne prohrála ve třetím kole dvouhry a po zápase říkala, že už jí moc sil nezbývá. Na čtyřhru se ale dokázala dát dohromady. "Ptala jsem se Báry, kdyby něco, ať řekne. Unavená byla, ale zvládly jsme to na jedničku," pronesla Siniaková.

O semifinále, které už znamená boj o medaile, se letošní vítězky Roland Garros utkají s Australankami. A dojde na střet letos nejlepšího deblového páru světa a singlové jedničky Bartyové. "Očekávám těžký zápas. Obě jsou dobrý, i Sandersová je nepříjemná, je to levačka. Budeme se snažit být co nejvíc ready a co nejmíň si to zkomplikovat," řekla Siniaková.

Rozvrh je smutný

Při rozhovoru s médii se Krejčíková a Siniaková dozvěděly, že čtvrtfinále mají na programu další den už od 12:30. Rozhořčená Krejčíková se omluvila a odešla zkusit vyjednat změnu.

"Tomu nerozumím. Vlastně tady zavíráme areál v půl deváté večer a dávají nás ve dvanáct třicet druhý den. Bára hrála singla i debla, musela tady od rána čekat. Nic by se nestalo, kdybychom hrály později, nebo nehrály vůbec, když finále, jestli se nepletu, je až v neděli," řekla Siniaková. Krejčíková se později vynořila z útrob stadionu a spokojená nebyla, zápas začne ve 13:00.

Češky navíc hrají na zadním dvorci bez možnosti využití jestřábího oka. "Na to, že jsme první nasazený, tak nemáme žádné výhody, nebo aspoň něco. Pokaždý hrajeme vzadu, tak je to smutný," podotkla Siniaková.

Strašně to ženou

Rozvrh olympijských zápasů v Tokiu kritizovala po dvouhře a znovu po čtyřhře i Plíšková. "Strašně to ženou. Program je naprosto šílenej. To neříkám, že jsem prohrála, ale na takovýmhle turnaji rozhoduje každá síla," řekla světová sedmička dvouhry.

Plíšková s Vondroušovou měly možnost zápas ukončit v super tie-breaku. Vedly 10:7 a ještě 11:10, ale ani jednou mečbol neproměnily. "Něco zahrály soupeřky dobře. Nejvíc si vyčítám mečbol na svůj servis, zahrála jsem ho dobrý a mohla jsem zahrát trošku lepší liftovaný volej. Ale tak to někdy je. Trošku nám někde chyběl kousek," posteskla si Plíšková.

"Měly jsme i výhody na 5:3, ale tam byl trošku smolný game. I v tie-breaku jsem měly strašně moc šancí, ale myslím si, že tam jsem nezahrály úplně blbě. Ony se držely, bylo to o kousek," uvedla Vondroušová a dodala: "Na to, že jsme spolu hrály debla poprvé a ještě na olympiádě, tak první zápas byl super. Dneska to bylo taky dobrý, bylo to o pár míčkách."