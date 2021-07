Krejčíková vyřazení z olympiády oplakala. Prostě mi došla šťáva, smutnila

Slzy se hrnuly do očí Barbory Krejčíkové po vyřazení z olympijského turnaje dvouhry. Její báječná jízda tenisovým světem si vybrala daň v náročných podmínkách v Tokiu a ve třetím kole už neměla energii.

"Chtěla jsem být na tenhle turnaj co nejlíp připravená, ale prostě jsem odehrála strašně moc zápasů. Jsem teď zklamaná. Hodně mě to bolí," soukala ze sebe. "Vždycky příběh někde skončí. Těžko se o tom mluví. Nechci, aby to skončilo. Chtěla jsem, aby se mi tady dařilo."

Od půlky května vyhrála dvaadvacet zápasů ve dvouhře, díky kterým se stala šampionkou ve Štrasburku, poté slavila na Roland Garros první grandslamový titul, zároveň tam vyhrála i čtyřhru a před olympiádou triumfovala na pražské akci WTA na Spartě ve Stromovce.

Z účasti na olympiádě byla nadšená. Po prvním kole se tetelila štěstím, že hraje pod pěti kruhy a byla na zahájení. Zvládla i druhé kolo a ve třetím ještě skvěle první set v boji o čtvrtfinále s Belindou Bencicovou. "Poté mi došla šťáva," komentovala zbytek zápasu, v kterém už získala jen pět her. "Žádné zranění nepociťuju. Spíš je to únava z náročného programu," řekla.

V minulých týdnech dokázala zvládnout zápasy, v kterých se jí až tak nedařilo. Její devizou byla bojovnost. Snažila se i tentokrát, ale už neměla z čeho brát. "Hlava pořád chce, ale když je tělo tak zbitý, je to prostě náročný. Je to škoda," litovala pětadvacetiletá Krejčíková.

Sotva dohrála, zamířila plnit mediální povinnosti a ještě byla plná zklamání. "Před pěti minutami jsem slezla z kurtu, takže nebudu vyprávět, že je všechno super a raduju se z parádních dvou měsíců. Teď převažuje zklamání. Ale musím to nějak skousnout," řekla.

Na českou hráčku vyzrály v poslední době jen světová jednička Ashleigh Bartyová z Austrálie a dvanáctka Bencicová. "Musím prohry brát jako vítězství, jako další posun, jako motivaci se dál zlepšovat. Dneska to budu brát jako prohru, ale zítra se budu snažit najít pozitivní pohled. Musím si vážit toho, co mám, abych získala pozitivní energii a chtíč se zlepšit. Doufám, že příště Belindu porazím a vydržím hrát stejně jako v prvním setu," řekla Krejčíková.

"Ale musím se radovat, že se mi tak dařilo, že jsem měla takovou dobrou šňůru. A dívat se zase dál dopředu. Jsem vděčná, že tady vůbec můžu být, na to, že jsem tady poprvé, odehrála jsem dobrý turnaj. Kdyby se to hrálo normálně, tak tady nejsem," připomněla, že olympijské hry v Tokiu se měly hrát už v roce 2020 a loni by se na olympiádu nedostala.

Otřepat se ze zklamání musí rychle. Ještě večer nastoupí s Kateřinou Siniakovou ke čtyřhře. "Jsem děsně vyždímaná a Katka mi bude muset hodně pomoct. Zkusím ještě vydolovat zbytek své energie a doufám, že to dobře dopadne," přála si Krejčíková.