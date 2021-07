Senzace pod střechou. Vondroušová vyřadila domácí hvězdu a zahraje si čtvrtfinále

Tenistka Markéta Vondroušová senzačně zvítězila nad domácí hvězdou Naomi Ósakaovou a na olympijském turnaji v Tokiu prošla do čtvrtfinále. Druhou hráčku světového žebříčku, která byla po vyřazení turnajové jedničky Ashleigh Bartyové z Austrálie největší adeptkou na zlato, porazila 6:1, 6:4.

O postup do semifinále se dvaadvacetiletá česká hráčka utká buď se Španělkou Paulou Badosaovou, nebo s Nadiou Podoroskou z Argentiny.

Pro Ósakaovou začal zápas jako ve zlém snu. Vondroušová jí hned v úvodním gamu sebrala podání, pak odvrátila dva brejkboly a zvýšila až na 4:0. Čtyřnásobná grandslamová vítězka, která v pátek v Tokiu zapálila olympijský oheň, často kazila a občas na dvorci působila až bezradně, protože sokolovská rodačka jí skoro každý míček dokázala vrátit.

Žebříčkový rozdíl 40 míst byl znát jen chvíli na začátku druhé sady, kdy Ósakaová vedla 2:0. Vondroušová ale otočila na 3:2 a sebevědomý výkon vyšperkovala několika údery, k nimž se soupeřka ani nerozběhla. Při třetím mečbolu dopadl míč z rakety japonské favoritky do autu a osmifinálový zápas po hodině a osmi minutách skončil.

"Je to krásné," libovala si Vondroušová nad skutečností, že je ve čtvrtfinále olympiády a jednu výhru od bojů o medaile. Triumf nad Ósakaovou bere jako každý jiný zápas. "Nechtěla jsem si připouštět, že je to ona, byť jsem ji samozřejmě viděla proti sobě u sítě a uvědomuji si, jaká je to hvězda. Zejména tady v Japonsku. Ona byla strašně pod tlakem. Ale na druhou stranu bojovala celý zápas a nedávala znát emoce. Druhý set byl o kousek, mohlo to jít na obě strany."

Ósakaová měla před olympijským turnajem dvouměsíční herní pauzu. Naposledy hrála na Roland Garros, z kterého po prvním kole odstoupila. Před pařížským grandslamem oznámila, že nebude mluvit s novináři na tiskových konferencích, protože se chce vyhnout stresu, což vyvolalo řadu většinou nesouhlasných reakcí. Ósakaová se pak rozhodla na čas z turnajů stáhnout, v Tokiu ale první i druhé kolo zvládla s přehledem.

"Na Naomi bylo vidět, že v poslední obě nemá nahrané zápasy, a to není jednoduché ani pro takovou skvělou hráčku," řekl šéf české tenisové výpravy v Tokiu Petr Pála a k Vondroušové dodal: "Bylo to úplně super. Výborně začala, dobře servírovala. Fungoval na začátku servis s rotací do těla a mohlo jich být i víc. Na začátku druhého setu to bylo pravidelnější, než to mělo být, ale pak se jí zase povedlo hru měnit, zkrátit," ocenil.

Program olympijského tenisového turnaje dnes zbrzdil déšť. Kvůli nepříznivému počasí se v areálu Ariake hrálo jen na centrálním kurtu pod zataženou střechou, ostatní zápasy včetně duelů Barbory Krejčíkové a Tomáše Macháče byly záhy přerušeny, ale už se opět rozběhly.

Karolínu Plíškovou čeká v osmifinále utkání s Italkou Camilou Giorgiovou. Na závěr dnešního tokijského programu by o čtvrtfinále měly hrát i deblové dvojice Krejčíková, Kateřina Siniaková a Plíšková, Vondroušová.

XXXII. letní olympijské hry v Tokiu:

Tenis:

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Tsitsipas (3-Řec.) - Tiafoe (USA) 6:3, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Vondroušová (ČR) - Ósakaová (2-Jap.) 6:1, 6:4.