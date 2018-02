Stát se může cokoli, vědí Češi. Mix jde do boje o medaili i s Davidovou, která se dere na výsluní

před 1 hodinou

Na olympijských hrách v Pchjongčchangu startují boje o tři poslední sady biatlonových medailí.

Pchjongčchang - Spokojeni s dosavadním medailovým ziskem, ale zároveň naplněni touhou a odhodláním poprat se znovu o nejvyšší příčky. V takovém rozpoložení jsou před dnešní smíšenou štafetou čeští biatlonisté.

Vědí, že konkurence je ještě tvrdší, než bývalo obvyklé. Také ale vědí o své vlastní síle.

"Predikovat výsledek lze opravdu stěží, ale myslím, že naše štafeta má kvalitu bojovat o nejlepší šestku," prohlásil šéftrenér Ondřej Rybář pro web českého biatlonu.

O tom, že český kvartet obhajuje stříbro ze Soči se raději moc nemluví. Není divu. Předvídat něco po spletitém a prakticky neodhadnutelném průběhu předchozích závodů skutečně nelze.

"Vždyť mezi muži si dvanáct medailí rozdělilo jedenáct závodníků. To je neuvěřitelné," všiml si Michal Krčmář. Muž, který si vyrovnanými výkony ozdobenými zejména ziskem stříbra ve sprintu vysloužil prestižní roli finišmana.

Před ním se na trať v českých barvách postupně vydají Veronika Vítková, Markéta Davidová a Ondřej Moravec.

"Postavili jsme štafetu tak, aby měla co největší naději uspět," zdůraznil Rybář, že o složení mixu nebylo z pohledu trenérů nejmenších pochyb.

"Všichni čtyři mají formu a opakovaně se tady umístili mezi elitou. Finišovat bude Michal, protože to je závodník, který finiše umí, a soupeři se ho mohou oprávněně obávat," povzbudil tým a zejména Krčmáře.

Z české sestavy lze vypíchnout účast jednadvacetileté Davidové.

Mladá závodnice olympijskou příležitost rozhodně nepromarnila. Naopak. Během korejských klání se nezanedbatelným výkonnostním skokem vyhoupla na pozici současné české ženské dvojky.

"Nebyl to úplně oříšek. Makuli (Davidové) to tady běhá i střílí, byla tu z našich druhá nejrychlejší," zdůvodnil Rybář rozhodnutí upřednostnit ji před Evou Puskarčíkovou.

Ve smíšené štafetě tak bude mít Davidová právo nahradit Gabrielu Koukalovou, jež byla jedním ze čtyř kamenů stříbrného mixu ze Soči. Společně s Vítkovou, Moravcem a Jaroslavem Soukupem před čtyřmi lety nestačila jen na norský tým.

Norové budou favority i tentokrát. Ještě větší šance se ale dávají Němcům, velmi silná bude pochopitelně Francie. Do bojů o medaile mohou zasáhnout také Italové a především Švédové, kteří na letošní olympiádě září.

Odepisovat ale nelze ani řadu dalších výběrů. "Týmy se hrozně srovnaly, každé zaváhání se trestá. Štafety jsou najednou blíž k sobě a je čtrnáct štafet, které se můžou rvát o širší pódium. Náš cíl ale byl vždy bojovat o šestku. Bude to těžké, ale nemyslím, že bychom tu měli slabé závodníky," uvedl Rybář.

"Možné je cokoli," dodal Ondřej Moravec nominovaný na třetí úsek.

"Je úplně jedno, jestli máš tři bohy, potřebujeme čtyři stabilní střelce. Co nejmíň dobíjet a pak můžeme pomýšlet na dobré výsledky. Je to olympiáda, je to víc vyhrocené, lidi jsou víc nervózní. Je to otevřené, ale musí se to sejít všem čtyřem," řekl zkušený biatlonista.

Češi sbírali ve smíšené štafetě velké úspěchy. Před pěti lety začali bronzem na světovém šampionátu doma v Novém Městě na Moravě, na olympiádě v Soči 2014 si dojeli pro stříbro a o rok později slavili titul mistrů světa v Kontiolahti.

"Dlouho byla mix štafeta naše vlajková loď, a když ta disciplína přišla, Češi byli jedni z hlavních favoritů na pódium nebo širší pódium. Poslední dva roky ale už není úplně naší doménou," připomněl Rybář.

Jeho slova potvrzuje fakt, že na posledních dvou MS dojeli Češi šestí a sedmí a na začátku této sezony byli ve Světovém poháru až třináctí. Tentokrát je ale jejich forma přece jen trochu jinde.

"Snad kromě jednoho, dvou závodů jsme tady v Pchjongčchangu vždy jeli o medaili," řekl šéftrenér.

"Těší mě, že se potvrdilo to, co jsme říkali před hrami: pokud budeme jezdit do desátého, patnáctého místa, můžeme atakovat i medailové pozice. A to se stalo. Z medailí máme obrovskou radost. Bylo naše tajné přání alespoň jednu vybojovat, a jsme proto moc spokojení, že se přání vyplnila," konstatoval Rybář.