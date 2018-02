Jsem zklamaný, řekl Moravec po jedenáctém místě v závodě s hromadným startem. Chyběla mu jedna trefa

před 4 hodinami

V olympijském závodu s hromadným startem se Ondřej Moravec na stojce necítil suverénně, v závěrečné položce přišla jeho jediná chyba z 20 ran a v Pchjongčchangu dojel jedenáctý.

Pchjongčchang - Před čtyřmi lety v Soči si cestu k bronzu vystřílel s čistým štítem a v Rusku udivoval rychlopalbou vstoje, což dokazuje i ve Světovém poháru. "Ale teď jsem se stojkama bojoval. Kolikrát je člověk v transu a střílí snadněji, ale teď jsem necítil tu správnou stabilitu, že bych to tam mohl risknout a nasypat. To jsem neměl," řekl.

Přesto nechybělo mnoho a trefil všech 20 terčů i v Pchjongčchangu. Při poslední položce ale jednu poslal o pár milimetrů výš. "Vůbec nevím, kde byla," řekl. Pokrčil rameny a dodal: "To, že jsem minul, mě samozřejmě neomlouvá, ale když jsem vnímal stav na první stojce, tak jsem měl strach, abych to nějak vůbec zvládl."

Když zastavoval na závěrečnou stojku, všiml si, že soupeři před ním chybovali a odbočují na trestné kolo. "Nevěděl jsem, kdo je kdo, ale tohle pro mě nebyl žádný signál. Nebyl jsem ve stavu, kdy bych si mohl říct, že když to tam nasmažím, tak odjedu před nimi. Snažil jsem se položku odstřílet co nejlíp, což nevyšlo," řekl.

Ani kdyby "vybílil" všechny terče, nejspíš by o stupně vítězů nebojoval. Za třetím Emilem Heglem Svendsenem z Norska v cíli zaostal o 25 vteřin. "Když to vidím, měl bych s ním velké potíže tam vůbec být," řekl třiatřicetiletý Moravec.

V posledním kole bojoval o elitní desítku, ale nepomohly mu lyže. Už během závodu cítil, že se zpomalují. "Ve zmrzlých sjezdech mi to jelo perfektně, ale v rozbitém sněhu to nebylo ono," řekl. V kopci před cílem se propadl ze sedmého na jedenácté místo. "Neměl jsem vůbec šanci reagovat. Z toho jsem trošku zklamaný."

Moravec měl poslední šanci na individuální medaili v Koreji. Na cenný kov nedosáhl, ale jedenáctým místem si dojel pro nejlepší umístění v Pchjongčchangu. "Výsledek to není špatný, ale spokojený nejsem. Celkově bych to asi mohl hodnotit pozitivně, bohužel po průběhu, který hromaďák měl, je to pro mě zklamání," uvedl.