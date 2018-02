Je uvolněný, dokáže ustát velkou zátěž. Ještě se předvede, věří Francouzovi jeho mentor Orct

před 1 hodinou

Čeští hokejisté postoupili na olympiádě přímo do čtvrtfinále a od počátku turnaje se mohou opřít o skvělé výkony brankáře Pavla Francouze. Podle jeho bývalého parťáka a trenéra Zdeňka Orcta se s atmosférou specifického turnaje srovnal a chytá perfektně.

Litvínov - Ti dva se poprvé potkali v Ústí nad Labem, v první lize před osmi lety. A spolupracují dodnes. Pavel Francouz drží naděje českého týmu na olympijskou medaili, Zdeněk Orct trénuje brankáře v Litvínově.

Francouz už sice třetí sezonu chytá v KHL, ale v kontaktu s mentorem je neustále. "Nechci ho nějak otravovat, má na olympiádě trenéra brankářů, ale s ním řeší spíš technické věci, sledují video a připravují na zápasy. My si zavoláme nebo napíšeme na WhatsAppu. Za tu dobu se známe velmi dobře, poznáme na tom druhém spoustu věcí," říká Orct.

Sedmadvacetiletý brankář je na svých prvních hrách a v zápase s Koreou to bylo znát. "Viděl jsem u něj možná až přemíru snahy něco nepokazit. Ale i tak podal vynikající výkon. Umí ty výkony zopakovat, a ještě u toho být uvolněný. To teď přichází," všímá si bývalý gólman.

Češi porazili Koreu na úvod turnaje jen o gól a vyvolali u fanoušků obavy. "Promluvila tam nervozita, zodpovědnost je veliká. Někdo sice tvrdí, že si ji nepřipouští, ale při prvním zápase na takovém turnaji to na vás padne," tvrdí Orct. V dalších zápasech se tým uvolnil, začalo se mu dařit.

Forma Jandačova výběru zatím vygradovala proti Švýcarům. "Byli jsme lepší ve hře pět na pět, dlouho jsme Švýcary takhle nepřehráli. Jen se musíme vyvarovat faulů. Pavel tam toho za stavu 1:1 v přesilovkách hodně pochytal. Nebýt faulů, mohlo být dříve rozhodnuto," přemítá Orct.

Na brankáři leží největší tíha

Při zlatém tažení na MS 2010 měli Češi Tomáše Vokouna, v Naganu předvedl životní výkony Dominik Hašek. "Říká se, že úspěch dělá jedině vynikající brankářem. Nálož na gólmanovi je tak největší. Pavel není flegmatik, ale je to skromný a inteligentní kluk. Umí potlačit emoce a s tou zátěží se vypořádat," podotýká majitel 40 nul v české extralize.

V přípravném zápase s Finskem si Francouz rozdělil minutovou porci s Dominikem Furchem, ale od té doby dávají trenéři prostor pouze jednomu brankáři. "Přeju úspěch českému hokeji, v podstatě je mi jedno, kdo za ním bude stát. Ale takhle je to příjemnější," nezastírá Orct.

V průběhu MS v roce 2016 se Francouz s Furchem v brance střídali. Češi tehdy jasně vyhráli skupinu, ale ve čtvrtfinále nestačili na USA. "Někdo to hrne na jednoho gólmana, někdo to střídá. Na olympiádě není tolik zápasů, nemáte čas na experimentování," vysvětluje bývalý gólman Litvínova nebo Kladna, který má medaile z MS jen v pozici náhradníka.

Francouz nemá ještě ani jednu, přesto že s reprezentací na světových šampionátech vyhrál deset z jedenácti zápasů. "Vždycky se tam strašně těší, je to pro něj čest, baví ho to. Každý řekne, že národní tým je nejvíc, je to ohrané, ale u Pavla to platí ještě o trochu víc," myslí si Orct.

Francouz je v KHL od začátku špička

Začátek sezony přitom nevyšel plzeňskému rodákovi podle představ. V Čeljabinsku se musel o pozici dělit se synem klubového trenéra brankářů a chtěl z Traktoru odejít. "Byl rozčílený. Myslel si, že by měl dostat víc možností, o čemž jsem přesvědčený i já. Ale když ho do branky postavili, chytal," nehledá těžkosti Orct, který působil v Rusku krátce v Kazani.

Před olympijskou přestávkou už chytal Francouz v klubu stabilně a s vysokou úspěšností 94,5 % se dostal do čela statistik KHL. "Můj názor je, že tam patří mezi nejlepší už od začátku, ale vždycky záleží, kolik dostanete prostoru. Potom se to projeví. Teď dokazuje, na co má, ale ve statistikách byl vysoko i dříve. Už v Ústí nebo Třebíči," vzpomíná Orct.

Podle výsledku ranního osmifinále narazí Češi v klíčovém utkání turnaje na Slováky, nebo Američany. "Přál bych si Slovensko. Jenom z principu, pro mě osobně to má jiný náboj. Nehraju nějaké pózy, že jsou to bratři, ale fandím jim. Znám tam spoustu kluků. Jejich porážka se Slovinci mě mrzela," prozrazuje brankář, který ukončil kariéru před pěti lety.

"Podle jména máme do čtvrtfinále schůdnější soupeře, než by byli Rusové, Finové nebo Švédové. Ale je to jen teorie, to je to samé jako s Koreou," varuje Orct. Šanci na zopakování Nagana podle něj český tým má, ale sám by považoval za úspěch jakoukoliv medaili.