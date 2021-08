Olympijskou medaili si odstřelil. Šel jsem do toho asi moc naplno, lituje zpětně Kuf

Jan Kuf patří už řadu let mezi špičkové moderní pětibojaře a na své vizitce má i několik výborných výsledků z mezinárodní scény. V roce 2014 získal bronz na mistrovství světa, o dva roky později zlato na evropském šampionátu, zúčastnil se her v Riu a na letošní olympiádě v Tokiu se protlačil do elitní desítky. Mohl ale myslet i na medaili. Nebýt poslední střelecké položky.

"S osmým místem jsem spokojen, i když medaile nebyla daleko," připustil v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Byla příprava na olympijské hry podle vašich představ? Zpočátku v rámci možností, protože začátkem března jsem dva týdny léčil covid, což se potom hlavně v závodech Světového poháru podepsalo na mých výsledcích, které stačily většinou jen na pozici kolem patnácté příčky. Avšak poslední dva měsíce už byly bez problémů. Věděl jsem, že do Tokia poletím vcelku dobře připravený a mohu tam dosáhnout umístění, s kterým budu spokojen. Na medaili jsem ve velké světové konkurenci samozřejmě nemyslel, ale chtěl jsem podat kvalitní výkon na hranici svých možností. Jaké byly dny v Tokiu před zahájením soutěže? Do Japonska jsme se vydali jako poslední část české výpravy, pouhých šest dní před prvním vystoupením v šermu. Letěli jsme většinou v noci, celý den jsme pak měli na přivyknutí časovému rozdílu a spát jsme šli až večer, takže časový posun se nám podařilo brzy zvládnout. Závody byly až odpoledne, což nám taky vyhovovalo. Jinak všechno bylo bez problémů, včetně ubytování a stravování. S jakými pocity jste do olympijského klání vstupoval? S klidem a plně soustředěný, což mi v šermu vyneslo můj nejlepší letošní výsledek 23:12. Patřilo mi šesté místo a za mnou skončilo hned několik favoritů. Ty se mi podařilo porazit i v plavání, v kterém jsem výborným časem obsadil ve své rozplavbě druhou příčku. A pak přišel parkur, v kterém se často "láme chleba". Jak jste byl spokojen s vylosovaným koněm? Z losu jsem nadšený moc nebyl. Nejprve jedna Maďarka a potom Egypťan s tímto koněm měli ke spokojenosti daleko, při jejich jízdě je potkaly i pády. Vypadalo to, že v parkuru asi dost ztratím. Navíc při krátkém seznamovaní s koněm jsem zjistil, že je unavený, takže jsme spíš jen spolu chodili, absolvovali pouze tři skoky a snažil jsem se ho hlazením uklidnit. Říkat jsem mu toho moc nemohl, protože japonsky neumím. (smích) Ale po závodě jsem mu za krásnou jízdu mohl poděkovat. Ztratil jsem jen šest bodů za čas a v průběžném pořadí se posunul na bronzovou příčku. Co se stalo v závěrečném běhu se střelbou? Všechno se dlouho vyvíjelo velice dobře, po třetí střelbě jsem se dokonce probojoval na druhé místo. Avšak poslední střelecká položka se mi vůbec nepovedla. Příčiny jsme hledali s trenérem a po řadě úvah jsme došli k závěru, že jsem do této závěrečné položky šel moc naplno, bez potřebného klidu a asi i s určitým fyzickým vyčerpáním. Doslova jste tedy sahal po medaili. Je to pro vás velké zklamání? Těší mě, že jsem dlouho o některý z cenných kovů úspěšně bojoval, a ani konečné osmé místo není snad špatný výsledek. Třeba budu mít ještě další šanci. Letošní sezona vám olympiádou skončila. Jakou známku byste si dal na svoje vysvědčení? Dvojku! Podařilo se mi zvládnout olympijskou kvalifikaci a v Tokiu jsem se zařadil mezi špičkové světové pětibojaře.