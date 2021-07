Seemanová si ve finále doplavala pro další český rekord a šesté místo

Plavkyně Barbora Seemanová ozdobila první český start ve finále olympijských her po 21 letech šestým místem. V medailovém souboji na kraulařské dvoustovce opět překonala český rekord, jeho hodnotu v Tokiu posunula na 1:55,45 minuty.

Jednadvacetiletá evropská šampionka se ve finále pod pěti kruhy představila jako první česká plavkyně od roku 2000, kdy byl prsař Daniel Málek v Sydney pátý na stovce i dvoustovce.

Seemanová po dohmatu nevěřila vlastním očím. "Já jsem byla nejdřív taková zmatená, nemohla jsem se tam najít na té tabuli. Koukala jsem se úplně na poslední místa. Tak jsem tam vyjela a bylo to super. Nemůžu tomu furt uvěřit. Já jsem doufala, že to bude pod 56. Nečekala jsem to, že to bude takhle pod půl," radovala se.

Druhé zato v Tokiu získala Australanka Ariarne Titmusová v novém olympijském rekordu 1:53,50. O další medaile se podělily Siobhan Haugheyová z Hongkongu a Kanaďanka Penny Oleksiaková. Naprázdno naopak opět vyšla obhájkyně titulu Katie Ledecká, Američanka se musela spokojit s pátým místem.

Seemanová získala skalp dvaatřicetileté Italky Federicy Pellegriniové, olympijské vítězky z Pekingu. Držitelka světového rekordu skončila při své páté a poslední finálové účasti na OH na této trati v řadě sedmá.

Úřadující mistr světa Kristóf Milák vyhrál suverénně finále na 200 m motýlek a při své olympijské premiéře získal v Tokiu první plavecké zlato pro Maďarsko. Jednadvacetiletý reprezentant překonal časem 1:51,25 olympijský rekord legendárního Michaela Phelpse a s velkým náskokem porazil druhého Japonce Tomorua Hondu a Itala Federica Burdissa.