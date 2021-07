Skvělá Seemanová. V českém rekordu postoupila na dvoustovce do finále olympiády

Plavkyně Barbora Seemanová postoupila na olympijských hrách v Tokiu na kraulařské dvoustovce do středečního finále. V novém českém rekordu 1:56,14 skončila v semifinále na pátém místě. Ve finále se představí pod pěti kruhy jako první česká plavkyně od roku 2000, kdy byl prsař Daniel Málek v Sydney pátý na stovce i dvoustovce.

Jednadvacetiletá Seemanová o 13 setin sekundy překonala vlastním národní maximum, které vytvořila letos v květnu při triumfu na mistrovství Evropy v Budapešti. V pondělní rozplavbě skončila s časem 1:56,38 na sedmé pozici.

V semifinále obracela po první padesátce jako první. Mezičas 27,15 byl rychlejší, než plavala Italka Federica Pellegriniová při světovém rekordu. "U mě je známé, že to rozjíždím rychle. Každý to má prostě jinak rozložené. Některé holky začnou pomaleji, pak to dají do té druhé půlky. Já to musím rozjet, abych se dostala do tempa," řekla Seemanová.

Tempo nepřepálila. "Každý to má jinak. Mně se to prostě daří to takhle rozjíždět rychleji a potom se naladit na svou vlnu a jet do konce," doplnila česká rekordmanka. I v semifinále byla nejlepší Evropankou. V tom druhém skončila druhá o 80 setin za obhájkyní triumfu z Ria de Janeiro americkou hvězdou Katie Ledeckou, která měla celkově třetí nejlepší čas. V prvním semifinále byly rychlejší než svěřenkyně trenérky Petry Škábové také Ariarne Titmusová z Austrálie, Siobhan Haugheyová z Hongkongu a Číňanka Jang Ťün-süan.

Seemanová už se představila na kraulařské dvoustovce na olympijských hrách před pěti lety v Riu de Janeiro a v rozplavbách obsadila 31. místo.

Třiadvacetiletá Horská zaostala časem 2:12,85 o 64 setin sekundy za svým výkonem z pondělní rozplavby, v níž si o 40 setin vylepšila osobní rekord. V prvním semifinále skončila poslední a rychlejší byla také celá osmička v druhém semifinále. I tak je pro další svěřenkyni trenérky Škábové konečné 16. místo a účast ve finálovém bloku úspěchem. "Je to skvělý pocit. Byl to takový druhotný sen, který se moc neříká, takže já jsem strašně spokojená, že se mi to povedlo. Já jsem vlastně ani nečekala, že bych tady semifinále zaplavat mohla," řekla Horská, která poplave ještě 200 metrů prsa.

XXXII. letní olympijské hry:

Plavání:

Finále:

Muži:

200 m v. zp.: 1. Dean 1:44,22, 2. Scott (oba Brit.) 1:44,26, 3. Scheffer (Braz.) 1:44,66, 4. Popovici (Rum.) 1:44,68, 5. Maljutin (Rus.) 1:45,01, 6. Smith (USA) 1:45,12, 7. Hwang Sun-u (Korea) 1:45,26, 8. Rapšys (Lit.) 1:45,78.

100 m znak: 1. Rylov 51,98, 2. Kolesnikov (oba Rus.) 52,00, 3. Murphy (USA) 52,19, 4. Ceccon (It.) 52,30, 5. Sü Ťia-jü (Čína) 52,51, 6. González (Šp.) 52,78, 7. Larkin (Austr.) 52,79, 8. Glinta (Rum.) 52,95.

Ženy:

100 m prsa: 1. Jacobyová (USA) 1:04,95, 2. Schoenmakerová (JAR) 1:05,22, 3. Kingová (USA) 1:05,54, 4. Čikunovová 1:05,90, 5. Jefimovová (obě Rus.) 1:06,02, 6. Hanssonová (Švéd.) 1:06,07, 7. Carrarová (It.) 1:06,19, 8. Mc Sharryová (Ir.) 1:06,94.

100 m znak: 1. McKeownová (Austr.) 57,47, 2. Masseová (Kan.) 57,72, 3. Smithová 58,05, 4. Whiteová (obě USA) 58,43, 5. Seebohmová (Austr.) 58,45, 6. Dawsonová (Brit.) 58,70, 7. Toussaintová (Niz.) 59,11, 8. Gorbenková (Izr.) 59,53.

Semifinále:

Ženy:

200 m v. zp.: 1. Titmusová (Austr.) 1:54,82, …5. Seemanová (ČR) 1:56,14 - český rekord, postoupila do finále.

200 m pol. z.: 1. Douglassová (USA) 2:09,21, …16. Horská (ČR) 2:12,85 - nepostoupila do finále.