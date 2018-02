Samková se už těší na babiččinu bábovku, ještě předtím malovala dětem v Brně kníry

před 3 hodinami

Eva Samková má po příletu z Pchjongčchangu nabitý program. Ve středu přijela bronzová medailistka ze snowboardcrossu na olympijský festival do Brna.

Brno - Bronzová medailistka z Pchjongčchangu Eva Samková dnes dorazila na olympijský festival v Brně. Za čtyři hodiny rozdala úspěšná snowboardistka nespočet autogramů, při vyhlašování vítězů dětských soutěží namalovala nejlepším mladým sportovcům svůj oblíbený knír a stačila na dálku pozdravit účastníky stejné akce v Ostravě.

Ze sportovních nabídek si Samková vyzkoušela na skateboardu pumptrackovou dráhu, kde mladým adeptům vysvětlila základy správné jízdy. "Nejdůležitější je kopírovat boule a neskákat na nich," trpělivě vysvětlovala taje svého sportu školákům čtyřiadvacetiletá zlatá olympijská medailistka ze Soči 2014.

Hlasově už na tom dnes byla Samková o poznání lépe než po příletu z Pchjongčchangu. Stále ale hodně sípe a přiznala také, že je hodně unavená. "Včera jsem šla spát už v osm hodin večer. Neplánovaně jsem se ve čtyři ráno probudila, což jsem využila k tomu, abych fandila našim hokejistům v zápase s Amerikou. Vítězství jsem jim hodně přála. Věřím, že jim tento úspěch dodá sebevědomí a dosáhnou na některou z medailí," řekla novinářům Samková, která se hlavně těší na odpočinek a oblíbenou bábovku od babičky.

Hostem na olympijském festivalu byla i bývalá mistryně republiky v moderní gymnastice Monika Míčková. "Eva je pohodová holka, nesmírně přátelská. A zdá se mi, že je vždy nad věcí. Obdivuji ji hlavně v tom, že dokázala na dvou olympiádách po sobě vybojovat medaile," řekla ČTK Míčková, která předloni neuspěla v kvalifikaci na olympijské hry v Riu de Janeiro a o několik měsíců později zanechala aktivní činnosti.

Kromě Samkové se dnešní den na festivalu v Brně nesl také ve znamení paralympijských sportů, které představili zástupci Nadačního fondu Emil. Na programu bylo několik zápasů sledge hokejistů a exhibice krasobruslařů. Své umění předvedli Eliška Březinová, mistr světa ve sportovních dvojicích René Novotný a také mistr republiky z roku 1995 Jaroslav Suchý.

Olympijské parky v Brně a v Ostravě jsou otevřeny každý den od 9:00. Od neděle do čtvrtka je možno sportovat do 19:00, v pátek a v sobotu se brány sportovišť zavírají o dvě hodiny později. Vstupné je 50 korun, děti do 150 cm a senioři mají vstup zdarma. Brány obou olympijských parků se uzavřou v neděli večer.