Po Perušičovi měl v Tokiu pozitivní test i kouč beachvolejbalistek Nausch

Třetí pozitivní test na koronavirus měl v české výpravě na olympijských hrách v Tokiu trenér plážových volejbalistek Simon Nausch.

Kouč Markéty Nausch Slukové a Barbory Hermannové zamířil podle tiskové zprávy Českého olympijského týmu po potvrzení nálezu PCR testem z olympijské vesnice do izolace.

V týmu beachvolejbalistů jde už o druhý případ. V izolaci je už volejbalista Ondřej Perušič, u něhož nákazu odhalily v neděli každodenní testy v olympijské vesnici. Jako první se onemocnění covidem-19 objevilo po příletu do Japonska u nejmenovaného člena realizačního týmu.

Česká výprava nyní spolupracuje s organizátory her na podrobných opatřeních včetně sebeizolace možných blízkých kontaktů. Zatím není jasné, jak se Nauschův případ dotkne jeho svěřenkyň. Perušičovi hrozí, že kvůli karanténě nestihne spolu s Davidem Schweinerem úvodní zápas olympijského turnaje, do něhož by měli vstoupit 26. července.