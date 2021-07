Rychleji, výše a silněji už nestačí. Olympijské hry mají nové motto

Olympijské motto má nově rozšířenou podobu a zní "Rychleji, výše, silněji - společně". Mezinárodní olympijský výbor na zasedání v Tokiu schválil návrh svého prezidenta Thomase Bacha a dosavadní tříslovnou formulku doplnil. V latině má nyní jeden ze základních symbolů her podobu "Citius, Altius, Fortius - Communiter".

"Je třeba motto přizpůsobit naší době. Je to milník v našem vývoji a vysílá jasný signál. Chceme věnovat zvláštní pozornost solidaritě - a to je to, co slovo 'společně' vyjadřuje. Společné úsilí přináší rychlejší a lepší výsledky," řekl na zasedání v Tokiu Bach.

Původní motto "Citius, Altius, Fortius" navrhl zakladatel olympijských her baron Pierre de Coubertin. Inspiroval jej jeho přítel, dominikánský mnich Henri Didon. Mottem olympijských her se toto úsloví stalo už v roce 1894.

Motto je jedním ze tří takzvaných vysokých symbolů olympijských her vedle loga a vlajky. Za nižší symboly jsou považovány plamen, hymna, slib, medaile a maskot.