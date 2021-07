Zmizelý ugandský vzpěrač byl v Tokiu dopaden, uprchl 170 kilometrů

Ugandský vzpěrač Julius Ssekitoleko, který minulý týden opustil na přípravném kempu v Japonsku olympijskou výpravu, už byl nalezen a nyní ho vyslýchá policie. Ostatní členové týmu, mezi nimiž se po příletu objevila nákaza koronavirem, se po absolvování povinné karantény dnes přesunou do olympijské vesnice.

Podle policie prefektury Mie byl dvacetiletý sportovec zadržen ve městě Jokkaiči, zhruba 170 kilometrů od místa, kde se ugandská delegace po příletu do Japonska ubytovala. Úřady nyní chtějí zjistit, kde se na útěku pohyboval.

Jeden ze členů výpravy měl 19. června při příletu do Tokia na letišti pozitivní test na koronavirus a nebyl vpuštěn do země. Ostatních osm osob pokračovalo vyhrazeným autobusem do více než 500 km vzdáleného města Izumisano, kde měla reprezentace naplánovanou přípravu.

Později se nákaza variantou delta potvrdila u dalšího člena týmu a do karantény museli i další lidé včetně řidičů, kteří s olympioniky přišli do kontaktu. Podle listu Asahi přitom byli všichni členové výpravy očkováni vakcínou AstraZeneca a před cestou měli negativní PCR test.

Ssekitoleko při útěku nechal v hotelu všechna svá zavazadla a vzkaz, že už se do vlasti nechce vrátit. Tam se měl vydat poté, co podle aktualizovaného světového žebříčku přišel o možnost startovat na OH. Na jeho zmizení se přišlo při pravidelném testování sportovců na koronavirus.