Do Tokia míří další Češi. Krpálek vstával ve tři ráno a před odletem trénoval

Další výrazná část českých olympioniků dnes odletěla do Tokia. Do dějiště vrcholné akce roku se hned ráno vydali například obhájce zlata z Ria judista Lukáš Krpálek nebo medailová naděje horských kol Ondřej Cink.

Odpoledne následovali basketbalisté v čele s Tomášem Satoranským, triatlonistka Vendula Frintová nebo šermíř Alexander Choupenitch. Po jejich příletu do Japonska tak bude v Tokiu zhruba polovina z více než stočlenné české výpravy.

Největší pozornosti se dnes těšil Krpálek, jediný český vítěz z předešlé olympiády. Na letiště dorazil bez manželky i dětí, se kterými se rozloučil již v neděli večer. "Vstával jsem brzy ráno a ještě jsem si odjel trénink. Ráno jsem děti neviděl, jen manželku," řekl Krpálek novinářům.

Do posilovny šel i proto, že se chtěl připravit na změnu časového pásma a vstával tak již ve tři hodiny. "Doufám, že i díky tomu celý dlouhý let prospím a pomalinku se začneme přetáčet. Přiletíme do Japonska někdy v půl osmé ráno a předpokládám, že nás trenér nenechá spát přes den," uvedl třicetiletý judista.

Krpálek patří tradičně mezi medailové aspiranty a největší hvězdy české výpravy, na zlato ale primárně nemyslí. "Těším se na vše, co nás čeká, i když cesta a následné procedury budou náročné. A jestli na mě bude velký tlak? Já to tak neberu. Chci ze sebe vydat maximum a odjíždět s tím, že jsem nemohl udělat více. A jaký z toho bude výsledek, uvidíme. Budu bojovat a udělám vše pro to, aby byl co nejlepší. Když to nevyjde, tak to nevyjde. Nechám ale na žíněnce všechno," řekl Krpálek.

Premiérová účast pod pěti kruhy naopak čeká basketbalisty, kteří se na olympiádu dostali poprvé v samostatné historii. "Je to sen, který se stal skutečností," řekl trenér Ronen Ginzburg a kapitán Satoranský doplnil: "To nadšení, že jsme na olympiádě, je před letem velké a těším se, že si pak turnaj užijeme. Naše parta se nikdy nejela na turnaj jen účastnit, takže se i teď budeme snažit o co nejlepší výsledek. Budeme doufat, že díky naší dobré hře postoupíme ze skupiny," prohlásil basketbalista Chicaga Bulls.

Po cestě na letiště řadu českých sportovců zastihly nepříjemné zprávy o problémech výpravy s koronavirem a pozitivním testu plážového volejbalisty Ondřeje Perušiče. "Slyšel jsem to v rádiu po cestě a radost z toho nemám. Moc mě to mrzí, protože jsme se zrovna s Davidem Klammertem bavili o tom, že kluci by mohli dojít daleko. A pět minut nato slyšíme, že měl pozitivní test. Jsme z toho smutní, ale tak to asi je," pokrčil rameny Krpálek.

Podle bikerky Jitky Čábelické i Cinka nemá cenu moc covid řešit. "Je to nepříjemné, ale už jedeme druhou sezonu v rámci různých omezení a teď jich bude asi ještě více. Každý ví, do čeho jde, a osobně jsem ráda, že i v takových podmínkách se olympiáda koná," řekla Čábelická. "Snažím se na covid nemyslet a doufám, že už to pomalu odeznívá. Snad to bude v pohodě a budeme moc normálně nastoupit do závodů," přál si Cink.