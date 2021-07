Životní forma je pryč. Drahotová se sice očistila, ale na olympiádu nepojede

Chodkyně Anežka Drahotová po osvobozujícím verdiktu disciplinární komise Českého atletického svazu v dopingové kauze nevyužije šanci startovat na olympijských hrách v Tokiu. Vysvětlila to tím, že po závodní přestávce není v odpovídající formě.

"Jsem přesvědčená, že aby start na olympiádě dával smysl pro Česko i pro sportovce samotného, tak musí být ve skvělé životní formě," uvedla Drahotová v nahrávce pro ČTK.

A pětadvacetiletá atletka se v ideální formě necítí. "Poslední tři měsíce byly náročné. Trénovala jsem, snažila se udělat maximum, ale závodní rytmus nenahradíte," řekla Drahotová.

Dvojnásobná medailistka z mistrovství Evropy byla z možného dopingu očistěna v pondělí, kdy disciplinární komise Českého atletického svazu uvedla, že tři roky starý dopingový nález nezpůsobilo užití zakázané látky.

"Bolí to, ale rozhodla jsem se, že do Tokia neodletím. Konzultovala jsem to s trenéry i lékaři a prostě by to nedávalo smysl," řekla Drahotová, která na olympijských hrách v Riu de Janeiro skončila desátá v závodě na 20 km. "Beru to z lepší stránky. Podařilo se mi očistit své jméno," dodala.

Po zrušení startu Drahotové by v Tokiu mělo startovat 115 českých sportovců.