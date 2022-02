Na prkně jezdí sporadicky, přesto je postrach. Ledecká pojede o zlato, věští soupeřky

V aktuální sezoně Ester Ledecká coby snowboardistka zavítala na jedinou zastávku Světového poháru. Přesto o ní média i soupeřky mluví jako o hlavní hvězdě olympijského paralelního obřího slalomu.

V prosinci si česká šampionka zajela na prkně zazávodit do italské Carezzy, absolvovala tu dva závody, v jednom skončila druhá, v druhém dokonce vyhrála. Jinak dávala v sezoně přednost lyžování.

Přesto si rivalky ze snowboardu nedělají iluze, že právě olympijská vítězka z Koreje je i po čtyřech letech hlavní favoritkou na zlato.

"Ráda bych ten bronz z minula vylepšila, vítězství asi není nereálné, ale Ester je hlavní aspirantka na triumf," citovala agentura SID Němku Ramonu Hofmeisterovou.

Při absenci Ledecké ve Světovém poháru nemá bodování snowboardistek žádnou suverénku. Závodnice se ve vyhraných podnicích pravidelně střídají. První ženou světového pořadí je momentálně Rakušanka Daniela Ulbingová.

To je symbolické, protože právě ona jediná dokázala v aktuální sezoně porazit českou reprezentantku, která během finálové jízdy v Carezze upadla.

"Jako závodnici mám Ester ráda, když s ní jedete, nutí vás to jít až na hranici vašich možností, abyste vůbec měli šanci ji porazit," přiznala v lednovém rozhovoru pro deník Aktuálně.cz Ulbingová.

Jméno třiadvacetileté Rakušanky se ale v medailových prognózách zase tak často nevyskytuje. "Největší favoritky jsou Ledecká a Hofmeisterová. Olympijský závod je specifický, je i o zkušenostech a ony je mají," řekla pro Luzerner Zeitung švýcarská snowboardistka Jessica Keiserová.

Úterní závod bude ovšem vyžadovat nejen zásobu zkušeností, ale také pořádně nabroušené hrany prkna.

"Sjezdovka při volném ježdění tak ledová nebyla, ale podle zkušeností víme, že na závod bude výrazně tvrdší. Ještě to kropí a v kvalifikaci to budou hodně vystahovávat do ledu, takže si myslíme, že tam budou až ledové plotny," vysvětlil servisman Ester Ledecké Miloš Machytka.

Specifický je totiž i sníh, na kterém sportovci v horách kolem Pekingu jezdí. Po čtyřech tréninkových dnech už má český tým jasno, jak prkno nachystat.

"Je to hodně zvláštní sníh. Takový polystyren. Očuchali jsme si, jaká je struktura vloček, vyzkoušeli různé mázy, prkna a struktury a jsme připravení," dodal Machytka.

Kvalifikace ženského paralelního obřího slalomu na snowboardu startuje už ve 3:40 ráno. Po ní budou následovat vyřazovací jízdy.