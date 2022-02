"Nemám tady nic, jsem jak v lágru." Trenér Samkové popsal drsnou pekingskou izolaci

Smůla, která se lepí na jeho tým, je až neuvěřitelná. Český trenér snowboardcrossařů Marek Jelínek přišel o zraněnou šampionku Evu Samkovou, přímo na hrách v Pekingu si naštípl holenní kost Jan Kubičík a do toho sám musí trávit olympiádu v izolaci, protože ho pořadatelé vyhodnotili jako rizikový kontakt.

I když český snowboardcrossový kouč prošel předolympijským stresem a vyšly mu všechny testy na koronavirus negativní, stejně tak po příletu do Pekingu, stejně nakonec putoval do izolace a dostal speciální ubytování.

"Vyhodnotili mě jako rizikový kontakt, protože v letadle přes uličku seděl někdo, kdo byl pak dva dny po příletu pozitivně testovaný na covid. Já byl na odběrech už dvanáctkrát, všechno negativní, ale stejně jsem dostal sedm dnů izolace," rýpl si Jelínek.

K dispozici má telefon a počítač, aby na dálku mohl rozebírat trénink Venduly Hopjákové, která mu z jeho svěřenců v Pekingu jediná zbyla.

"Ale jinak tu nemám nic, ani televizi, připomíná mi to nějaký lágr. Myslím, že z olympijských her toho uvidím nejmíň v historii, ale mou práci to naštěstí zase tolik neovlivňuje," přiznal.

Ve skromně zařízeném pokoji totiž tráví jen čas, dokud nevyrazí na kopec. "Můžu ven na trénink, ale nesmím třeba do lyžárny, nikam dovnitř, smím se pohybovat jen venku, a jezdit můžu jen autem, ne do hromadných prostředků," vysvětlil Jelínek.

Už v úterý by ale mohl po necelých sedmi dnech izolaci opustit. Což uvítá, protože by měl do dějiště her dorazit pětadvacetiletý Radek Houser, který nahradí zraněného Kubičíka.

"Dnes by měl odlítat do Číny, pokud bude mít poslední test negativní. Je trochu handicap, že nestihne dva ofiko mužské tréninky na trati, ale vyjednáváme, aby mohl trénovat během ženského závodu. Kdyby si nemohl trať vyzkoušet, tak by vůbec neměl šanci," prohlásil trenér.

Houser by neměl startovat jen mezi muži, ale také ve smíšeném závodu po boku Hopjákové. "Radek má teď formu, tak věřím, že si ji přiveze i sem," řekl Jelínek.

Po zranění Samkové, která si zlomila konce obou holenních kostí už v prosinci a přišla tak o olympijskou účast, je zdravotní lapálie Kubičíka další smutnou událostí, ale trenér to bere statečně.

"Jako smůlu to nevidím. Prostě náš sport je nebezpečný a zranění se dějí. Je pravda, že takové zranění jako Evce se asi ještě nikdy nikomu nestalo. Honzovi se to zase stalo při volné jízdě, ale prostě tak to je, i jiné týmy mají zraněné sportovce," krčí rameny Jelínek.

Závody snowboardcrossařů jsou na programu ve středu, ty smíšené pak v sobotu.