Kubičík si šel jen tak zajezdit a přijde o olympijské závody. Naštípl si kost

Snowboardcrossař Jan Kubičík si při volném ježdění v dějišti zimních olympijských her naštípl holenní kost v kotníku a o závody přijde. Mohl by ho zastoupit Radek Houser, který před týdnem obsadil desáté místo v kvalifikaci závodu Světového poháru v Cortině d'Ampezzo a pak bodoval 26. příčkou.

Po zranění dvojnásobné olympijské medailistky Evy Samkové, která se nestihla včas zotavit ze zlomenin obou kotníků, dostal český snowboardcrossový tým další ránu.

"Honza Kubičík se dnes zranil v dějišti olympijských her. Při volném ježdění na tréninkové sjezdovce upadl a naštípl si holenní kost v kotníku," posteskl si trenér Marek Jelínek.

Lékaři české olympijské výpravy pak rozhodli, že se zranění neslučuje s účastí v závodu, který mají muži na programu 10. února. "Zranění bude vyžadovat třítýdenní klid a další léčbu," prozradil Jelínek.

Kubičíka by mohl na poslední chvíli zastoupit pětadvacetiletý Houser. "V tuhle chvíli bojujeme o to, aby dokázal zvládnout všechny procedury a dokázal se dopravit co nejdříve do dějiště olympijských her. Je to velmi čerstvá informace a proces je v začátku," prohlásil trenér.

"Pevně věříme, že se nám ho sem podaří dostat a bude se moci zúčastnit svého závodu i závodu dvojic s Vendulkou Hopjákovou," doplnil.

Z olympijské trati má Houser tři měsíce starou zkušenost z testovacího závodu.

Závod smíšených dvojic je na programu 12. února.