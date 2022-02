Vyjádřím se, až budu v bezpečí, říká český trenér. V Pekingu vládne přísný dozor

České hokejistky vstoupily do olympijského turnaje důležitou výhrou nad domácím výběrem, jehož většinu tvoří hráčky "koupené" ze Severní Ameriky. První duel provázely v pekingské Wukesong aréně přísná bezpečnostní opatření, nabídl jen minimální diváckou podporu a v zákulisí řadu bizarních momentů.

Peking (od našeho zpravodaje) - Čínská verze písně "Veď mě dál, cesto má" se rozezněla velkou arénou pro 18 tisíc diváků ve chvíli, kdy domácí hokejistky překonaly českou brankářku Kláru Peslarovou.

Šlo o jediný moment vymykající se jinak tiché atmosféře, blonďatou střelkyni Hannah Millerovou - rodačku z Britské Kolumbie, pro čínské účely přejmenovanou na Le Mi - kamery v detailu zabíraly ještě dlouhé minuty potom.

Dala první čínský olympijský gól za posledních dvanáct let. Za hlavní hrdinku však nakonec nebyla, Češky zvládly roli favoritek a vyhrály 3:1.

Úvodní duel hokejového turnaje sledovalo v hale kolem stovky novinářů, "fanoušků" bylo snad jen o pár desítek víc. Fanoušků opravdu v uvozovkách. Čínské úřady nepouštějí do olympijských hledišť širokou veřejnost, vstupenky distribuovaly pouze "vybraným skupinám lidí", jak zní oficiální popis.

Nepočetné publikum během přerušení hry neúnavně a strojově mávalo vlaječkami, atmosféru prvotřídního sportovního svátku ale přes veškerou snahu vytvořit nedokázalo.

"Slyšely jsme každý pokyn ze střídačky, což je super," usmívala se po utkání kapitánka týmu a vlajkonoška národní olympijské výpravy Alena Mills.

Vážněji už dodávala: "Je to neporovnatelné s kvalifikací, kdy nám čeští příznivci hodně fandili a dávali nám energii. Ale je to tady pro všechny stejné. Atmosféra prostě není, takže žádné výmluvy, je to jen na nás."

Význam historického okamžiku pro český ženský hokej tím rozhodně snižovat nechtěla. "Na tohle jsme čekaly velice dlouho, tímhle směrem jsme šly dlouhá léta. Byly jsme hodně nervózní," přiznala po prvním olympijském klání českých hokejistek v dějinách.

O přestávkách to čínští pořadatelé zkoušeli s roztleskávačkami. Cheerleaders nejprve navlékly působivé metr a půl dlouhé rohy a čínské kroje, sportovnější výkon poté předvedly v hokejových dresech. Nejprve ale znovu došlo na oblíbené mávání, kdy se na ochozech producíroval místní pandí maskot Bing Dwen Dwen.

Organizátoři důsledně a do detailu potvrzovali, co je v olympijském Pekingu absolutní prioritou. Dozor je přísný. Napít se v prostoru, který této činnosti není přesně určený, znamená okamžité slovní napomenutí.

Ani rozhovory v mixzónách už nejsou tím, čím byly v předpandemické době. Novináře a sportovce dělí dva metry, striktně ohraničené pomocí mantinelů. Dikfatony tak putují na tác a ten před zpovídané.

"Covid je v dnešní době to nejdůležitější, co určuje naše životy," prohlásil český trenér Tomáš Pacina a vypadal, že je tímto způsobem olympijských her minimálně rozčarovaný.

"Vždycky jsem si myslel, že smyslem těchto akcí je, aby se lidi sešli a vyměnili si zkušenosti. A hlavně se to má hrát pro diváky. Situace je, jaká je, a já se k ní nechci víc vyjadřovat. Chci si nechat svou akreditaci a na tyhle otázky budu odpovídat, až budu v bezpečí doma v Česku," vyjádřil se ke specifickým okolnostem 24. zimních her.

Na svoje hráčky byl nesmírně pyšný. Hokejoví fanoušci, kteří vítězství nad Čínou považují za absolutní povinnost, podle něj nemají přesný vhled do situace.

"Celý den byl náročný, ale holky ho zvládly bravurně. První den na olympiádě, první zápas na olympiádě v historii. Jsem na jejich výkon hrdý. I když lidi budou říkat, že je to povinnost, to jsou nesmysly. Byl to těžký zápas proti týmu, který je stejně dobrý jako Švédsko, Dánsko nebo Japonsko," prohlásil.

Češky během duelu ukazovaly zejména pohledný a kreativní přechod do útočné třetiny. S důrazem před brankou už to bylo horší.

Kapitánka Mills proto slibovala několika českým fanouškům, jimiž ve čtvrtek v poledne pekingského času byl zejména hlouček hokejových reprezentantů v čele s nepřehlédnutelným obráncem Liborem Šulákem, rychlé zlepšení.

"Poučíme se, navíc odpadnou nervy i to velké natěšení. Tohle je odrazový můstek. Už víme, co čekat, jak probíhá den, i s těmi emocemi se teď dovedeme lépe poprat, když máme premiéru za sebou. Bomba, že kluci přišli. Doufáme, že přijdou na další zápasy, protože budeme hrát líp a líp," burcovala.

Další duel čeká ji a její tým v sobotu proti Švédkám.