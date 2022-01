Jak vyzrát na Ledeckou? Šanci mám jen jízdou na hraně, přiznává rivalka

Rok nejela závod a pak si připsala stříbro a zlato. Ester Ledecká budí mezi snowboardovými slalomářkami obdiv, na olympijských hrách v Pekingu bude opět hlavní adeptkou na zlato, přestože dělí sportovní pozornost mezi dva odlišné sporty. Její rakouská rivalka ze snowboardu Daniele Ulbingová pro deník Aktuálně.cz přiznala, že si sama něco takového neumí představit.

Rakouské snowboardistce je teprve 23 let, ale o jejím talentu na prkně se moc dobře ví už léta. Vždyť před čtyřmi roky se stala mistryní světa a hádejte, koho ve finále paralelního slalomu porazila? Ano, právě českou hvězdu Ester Ledeckou.

Aktuální sezonu má rodačka z Villachu rozjetou tak, že by klidně mohla vyhrát hodnocení Světového poháru, momentálně vede celkové pořadí. A opět jí k tomu pomohl skalp české snowboardistky. V prosinci v Carezze ve finálové jízdě obřího slalomu Ledecká škobrtla, upadla a radovala se právě Ulbingová.

"Vždycky je prostor pro zlepšení, ale musím říct, že teď se cítím na prkně opravdu skvěle. Ale abych velký glóbus nakonec získala, budu muset držet úroveň každý závod," ví Ulbingová.

Do celkového pořadí by mohla ještě promluvit i dvojnásobná česká olympijská šampionka. I když ta před odjezdem pod pěti kruhy upřednostnila závody na lyžích.

O to víc frustrující jsou pro závodnice její "návštěvy" mezi snowboardistkami. Po pár dnech oživení v tréninku Ledecká naskočí na prkno a z jediného víkendu v Carezze si odveze zlato a stříbro.

"Osobně se moc neznáme, ale když už spolu mluvíme, je moc milá. Jako závodnici ji mám ráda, když s ní jedete, nutí vás to jít až na hranici vašich možností, abyste vůbec měli šanci ji porazit," přiznává vedoucí žena Světového poháru.

I když Ulbingovou obecně baví sport a ráda se hýbe i ve volném čase, vůbec si neumí představit, že by vrcholově závodila i v jiném sportu, jako to předvádí Ledecká.

"Rozsah tréninku, který by mě navíc jako lyžařku čekal, by byl obrovský, něco takového bych nevydržela. Klobouk dolů před Ester, že to zvládá, a ještě na takové úrovni," pochválila Češku.

Ulbingová nyní vyhlíží svou druhou olympiádu, z té poslední si odvezla osmé místo, když ji pro změnu Ledecká vyřadila ve čtvrtfinále.

"Do Pekingu se navzdory všem opatřením těším, byla jsem tam před dvěma lety a tamní podmínky mi seděly," říká aspirantka na jednu z medailí.

A rovněž doufá, že video její olympijské jízdy obletí svět z jiného důvodu než před čtyřmi roky v Koreji. Tam totiž rakouské snowboardistce před jednou ze zatáček přeběhla přes trať veverka.

"Vzpomínám si, že jsem rozeznala, že kolem mě sviští veverka, ale všechno se seběhlo tak rychle, že mě vůbec nenapadlo na to víc myslet. Až v cíli jsem v opakovaném záběru viděla, jak opravdu blízko mě byla," dodává s úsměvem.