Král biatlonu padá z trůnu. Nevím, co mám dělat, čekám na zázrak, přiznává Bö

Tři sezony v řadě za sebou nedal soupeřům žádnou šanci. Žezlo neohroženého biatlonového vládce vytrhl z rukou svého předchůdce Martina Fourcada, kromě tří velkých křišťálových glóbů získal olympijské zlato a dvě stříbra. Ze světových šampionátů přivezl už čtyřiadvacet cenných kovů. Jenže nyní, těsně před olympiádou v Pekingu, zažívá Johannes Bö suverénně nejhorší období kariéry.

Norské mašině na vítězství se nečekaně zadřel motor. Když olympijská sezona na konci listopadu ve švédském Östersundu začínala, chyběl Johannes Bö v prvních třech závodech na stupních vítězů.

Pro osmadvacetiletého Nora velmi nezvyklá situace tehdy ještě žádnou velkou paniku nedmýchala, zvlášť, když se i tak pohyboval v elitní desítce.

Většina biatlonového světa proto měla jasno: Bö začíná opatrně, rozjíždí se pomalu, možná se i podvědomě šetří, aby formu ideálně vyladil na únorové bitvy pod pěti olympijskými kruhy.

Tři týdny před začátkem her už ale výkonnostní pád dříve takřka neporazitelného šampiona děsí norské fanoušky, udivuje svět a zneklidňuje i samotného rodáka ze Strynu.

"Prožívám nejhorší chvíle kariéry. Už je to přes deset let od doby, co jsem byl takhle špatný," kroutil Bö hlavou v rozhovoru pro norskou televizi po posledních závodech v německém Oberhofu. Jeho zmar tam dosáhl vrcholu.

V pátečním sprintu netrefil plnou polovinu z deseti ran a skončil až ve třetí desítce. Nedělní stíhačka přinesla další zklamání. U jména norské superhvězdy po závodě znovu svítilo pět střeleckých chyb, Bö skončil jednadvacátý.

"Nedovedu si to vysvětlit. A ani netuším, jak to mám zvrátit. Nevím, co mám dělat, asi musím čekat na zázrak," prohlásil frustrovaný biatlonista a přiznal obavy z toho, jak pro něj dopadnou olympijská klání.

"Je zřejmé, že mám s ohledem na olympiádu obavy. Říkat něco jiného by bylo hloupé," uvedl sedmý muž pořadí letošního Světového poháru.

Už před čtyřmi lety v Jižní Koreji získal mladší z úspěšných bratrů olympijského zlato, když ovládl vytrvalostní závod. Dvě stříbra pak přidal ve štafetových závodech. Jeho kariérní olympijský vrchol měl ale přijít právě letos v Pekingu.

Bö se podle svých slov aktuálně za medailového kandidáta nepovažuje, zbytky kdysi bezbřehého sebevědomí však v sobě stále nachází. V Pekingu bude chtít překvapit všechny, kdo jej podceňují. I sám sebe.

"V současné chvíli nejsem medailovým favoritem. Ale znám se. Vím, že můžu na olympiádě získat zlato," uzavřel přece jen s nadějí.

Světovému poháru v extrémně vyrovnané olympijské sezoně zatím vévodí Francouzi, první je Quentin Fillon Maillet s mírným náskokem před Emilienem Jacquelinem. Následují Švéd Sebastian Samuelsson a čtyři Norové. Před Johannese Bö se vmáčkli ještě jeho starší bratr Tarjei, Vetle Sjaastad Christiansen a Sturla Holm Lagreid.