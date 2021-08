Dostál musel skočit do ledu, Fuksovi vítají protivítr. Kanoisté se v Tokiu vaří

Studené ručníky, ledové bazény. Čeští rychlostní kanoisté se při olympijských závodech chladí, jak se dá. Na vodě to ještě jde, ale jak vylezou z vody, opře se do nich nemilosrdné tokijské slunce a vlhkost.

Tokio (Od našeho zpravodaje) - Rozpálený beton v loděnici areálu Sea Forest Waterway hřeje do nohou. Japonci se snaží zpříjemnit podmínky vodními mlhami, ale to spíš jen dotváří pocit těžko stravitelné sauny.

Když kajakář Josef Dostál po suverénně ovládnuté rozjížďce vylezl z vody a absolvoval první kolečko televizních rozhovorů, musel se jít zchladit.

"Omlouvám se, ale musel jsem si jít dát ledový bazén, byl jsem přehřátý," vysvětlil píšícím novinářům, když se po půlhodince vrátil zpátky do prostor pro média.

V kajaku mu vysoké teploty a ostré sluníčko problémy nedělají. "Nejhorší je to po dojetí. Co se týká vedra, nejvíc jsem se trápil, když jsme v tréninku jezdili nějaké vytrvalosti, kde má člověk krátkou pauzu a jede víc úseků za sebou. To jsem úplně vařil."

Jakmile opustí kajak, musí na sebe hodit něco studeného. "Třeba včera jsem se musel polévat vodou, dávat si delší pauzy než normálně. Byl jsem z toho takový nesvůj. Ale ten jeden úsek naplno, to člověku ani nedojde, že je mu vedro. Spíš ho bolí svaly a soustředí se na výkon."

Naštěstí mohl ušetřit síly, protože v pondělí suverénním způsobem ovládl rozjížďku a postoupil rovnou do semifinále. I tak ale musí myslet na zdraví.

"Měl jsem nějaké chladivé ručníky. Je tady se mnou super tým, dokonce tu mám i morální podporu ségry. Oni mi vždycky přinesou třeba ručník, který je namočený v ledu. Nebo studené vody, kterými se můžu polít a je mi dobře," libuje si.

Zatím asi nejrozpálenější olympijské sportoviště, na kterém jsem byl, je u rychlostních kanoistů. Beton je tu rožhaveny a mlžné sprchy spíš tvoří saunu, než chladí. Josef Dostál si musel dát u rozhovorů pauzu a skočit do ledového bazénu. #Tokyo2020 pic.twitter.com/7UXqhyE1eN — Miroslav Harnoch (@MiroslavHarnoch) August 2, 2021

To deblkanoisté Petr a Martin Fuksovi museli absolvovat vedle rozjížďky i čtvrtfinále, postup jim ale neutekl a naskočí v úterý do semifinále. Tokijské vedro jim alespoň zpříjemňoval vítr.

"Sice foukal proti, do zad by byl lepší, ale aspoň nás ochlazoval. Po závodě to na nás dolehlo, ale rychle jsme přes sebe hodili ručníky z ledové vody, což hodně pomohlo. Ledovou vodou jsme polili čepice a zvládáme to," přiznal mladší z bratrů Petr Fuksa.

Ten druhým dechem dodal, že dvě pondělní jízdy bratrské dvojici v boji o medaile jen pomůžou.

"Já potřebuju jednu jízdu na rozjetí, vydat se, aby se mi pak jelo lépe. Vždy jsem na začátku takový nerozjetý. Ale teď máme za sebou i druhou už jsem stoprocentně připravený podat výkon, který v sobě mám schovaný. Moc se těším na semifinále," burcuje Fuksa.