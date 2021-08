"Vypadá negativně, ale uvnitř se nevzdává." Krejčíková vyzdvihuje parťačku Siniakovou

Zamilovala se, pak jí zemřela trenérka a teď slaví zlato z olympiády. To je emoční horská dráha letošního roku pro českou tenistku Kateřinu Siniakovou. Není divu, že se v neděli na stupních vítězů neubránila slzám.

Tokio (Od našeho zpravodaje) - Když stoupala vlajka po olympijském stožáru až úplně nejvýš a hrála česká hymna, spustily se tenistce z Hradce Králové z očí slzy.

Prožívá emočně hodně náročnou sezonu. Ve dvouhře jí začátek roku příliš nevyšel, trápila se, vypadávala v prvních kolech.

V osobním životě ji ale potkalo štěstí, během australské karantény se zamilovala do českého tenisty Tomáše Macháče. To ještě netušili, že se potkají na olympiádě. Nová naděje mužského tenisu dostala vstupenku do turnaje na poslední chvíli.

"Málo sportovců zažije něco podobného. Program je nabitý a úplně se nepotkáváme, ale je to fajn. Můžeme si fandit, jdeme spolu na jídlo," prozradila Siniaková.

Oba doufali, že se protáhnou i do smíšené čtyřhry, ale nakonec byly všechny páry žebříčkově výš a na českou dvojici už nezbylo místo. To jim ale dobrou náladu nevzalo.

"Je super tady mít někoho blízkého. Na tour se vídáme málo, takže jsem rád, že to takhle dopadlo. Trávíme spolu volno," liboval si Macháč.

V červnu, měsíc a půl před odletem do Tokia, zastihla Siniakovou smutná zpráva. Na rakovinu zemřela její kondiční trenérka a bývalá atletka Helena Fuchsová. Pod pěti kruhy si na ní česká tenistka nemohla nevzpomenout.

"Strašně bych si přála, aby tu se mnou Helena mohla být. Sama olympijské hry zažila a bylo hezké si s ní o nich povídat. Ale určitě jsou nahoře s Janou Novotnou a jsou na nás pyšné," připomněla zesnulou trenérku své parťačky Barbory Krejčíkové.

Jestli letos něco stabilně drželo náladu Siniakové, byla to čtyřhra. V ní s Krejčíkovou válely od začátku sezony a staly se neohroženým párem číslo jedna. Finále na Australian Open, vítězství v Paříži a teď olympijské zlato.

"Na začátku turnaje to asi všichni očekávali, ale i tak to bylo hrozně těžké. Měly jsme složité zápasy a jsem hrozně moc pyšná, že jsme to takhle zvládly a vybojovaly si zlatou medaili," zářila Siniaková.

Během turnaje to neměla vůbec snadné. Několikrát musela podržet vyčerpanou parťačku, která vedle čtyřhry hrála i olympijskou dvouhru a na rozpáleném kurtu odbojovala i dva zápasy za den. Však pro ni Krejčíková má jen slova obdivu.

"Katka na kurtu vypadá, jak je hrozně negativní, ale uvnitř se nevzdává. Rve se o každý balón a nic nedá zadarmo, tohle se od ní pořád učím," pochválila Siniakovou.