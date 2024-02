Bláznivý týden, libuje si Haraslín. Nejlepší střelec Sparty podepsal novou smlouvu

Fotbalová Sparta Praha podepsala novou víceletou smlouvu se slovenským reprezentantem Lukášem Haraslínem, který je nejlepším střelcem týmu v sezoně. Informovala o tom na svém webu. Sedmadvacetiletý bratislavský rodák působí na Letné od léta roku 2021 a v tomto ročníku vstřelil devět branek v lize a další čtyři góly přidal v Evropské lize.

"Chtěl bych Spartě za tuto příležitost poděkovat. Budu se ji snažit maximálně využít, pokračovat v tvrdé práci a odvděčit se klubu svými výkony na hřišti," uvedl Haraslín na klubovém webu.

"Dal se tu dohromady vynikající tým. Ještě nikdy jsem nehrál v mužstvu, které by drželo takhle spolu i mimo hřiště. S klukama trávíme na Strahově i volný čas. I to mělo samozřejmě velkou roli v tom, abych ve Spartě zůstal. Proto bylo mé rozhodování jednoduché."

Novou smlouvu podepsal Haraslín den poté, co gólem pomohl Spartě k postupu přes Galatasaray do osmifinále Evropské ligy. "Teď je to takový bláznivý týden - po postupu do osmifinále jsem podepsal novou smlouvu a pak jsme se dozvěděli, že nás čeká Liverpool. Je to skvělé a těším se na to," řekl ofenzivní hráč, jenž také na podzim ve skupině Evropské ligy rozhodl jediným gólem o vítězství Sparty nad Betisem Sevilla.

Aktuálně dvaatřicetinásobný slovenský reprezentant přišel do Prahy před dvěma a půl lety na hostování s opcí z italského Sassuola. V květnu roku 2022 se po splnění opčních podmínek stal automaticky kmenovým hráčem Sparty a v následující sezoně byl jedním z tahounů týmu, který ukončil devítileté čekání Letenských na titul.

Během třiceti měsíců odehrál Haraslín ve sparťanském dresu 97 soutěžních zápasů. V lize vstřelil bývalý hráč Parmy a Lechie Gdaňsk v 67 duelech 20 gólů a přidal 15 asistencí. Dalších 30 zápasů odehrál v domácím poháru a evropských soutěžích, v nichž vstřelil pět branek.