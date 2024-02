Česko opět vylepšilo rekord a dotírá na elitní evropskou desítku. Skotsko je na dosah

České fotbalové kluby se po čtvrteční výhře Sparty nad Galatasarayem Istanbul a postupu do osmifinále Evropské ligy opět v žebříčku národních koeficientů UEFA přiblížily elitní desítce a přímé účasti šampiona ve skupině Ligy mistrů.

Z jedenácté příčky ztrácejí na desáté Skotsko už jen 0,550 bodu a oproti ostrovní zemi mají ve hře ještě o dva zástupce více.

Již během úspěšného podzimního vystoupení si Česko pro přespříští sezonu 2025/26 zajistilo první patnáctku a pět mužstev v soutěžích UEFA.

Tuzemské kluby nadále vylepšují již tak nejúspěšnější pohárový ročník od rozdělení federace.

Poprvé ve třech postoupily do jarní fáze a díky čtvrtečnímu úspěchu Sparty opět o něco posunuly rekordní bodový zisk za jednu sezonu (nyní 12,750).

Letenští po odvetě s Galatasarayem připsali 0,750 bodu - půl bodu za vítězství 4:1 a 0,250 bodu jako bonus za postup do osmifinále.

Za výhru v hlavní fázi pohárů jsou dva body, za remízu jeden. Zisk do žebříčku se pak dělí počtem zástupců daného státu v pohárové sezoně, v českém případě nyní čtyřmi. Stejně se dělil i jeden bod za postup do osmifinále.

Tuzemské kluby tak o více než polovinu stáhly ztrátu na desáté Skotsko, které má ve hře už jen Glasgow Rangers.

Česko naopak budou vedle Sparty v osmifinále zastupovat ještě Slavia a Plzeň, které díky podzimnímu prvenství ve skupině Evropské ligy a Evropské konferenční ligy měly v úvodním kole vyřazovací fáze volno.

Tuzemským týmům chybí k desáté příčce už jen těsně přes půl bodu. Pokud by Rangers oba zápasy v osmifinále prohráli, stačilo by Česku k posunu mezi elitu a jistotě přímé účasti v hlavní fázi Ligy mistrů dosáhnout ještě aspoň na jedno vítězství a remízu.

Na deváté Turecko, které má ve hře už jen Fenerbahce Istanbul, ztrácejí tuzemské kluby 2,3 bodu.

Před nejbližšími pronásledovateli dvanáctým Švýcarskem a třináctým Rakouskem naopak mají pohodlný téměř tříbodový náskok.

Pokud by Česko zůstalo jedenácté, znamenalo by to, že šampion a vicemistr půjdou do předkol Ligy mistrů, další tým z ligy a vítěz domácího poháru do kvalifikace Evropské ligy a pátý celek do bojů o hlavní část Konferenční ligy.

O tom, že tuzemský fotbal nepřijde o elitní patnáctku, je jasno už od závěru podzimu. Patnáctá pozice jako poslední znamená pět zástupců v pohárech.

Aktuálně se hraje o nasazení do ročníku 2025/26, v příští sezoně 2024/25 už má Česko jistotu návratu k pěti zástupcům v pohárech a k dvěma týmům v kvalifikaci Ligy mistrů.

Že tuzemské celky zažívají naprosto mimořádnou sezonu, dokazuje i pořadí tohoto ročníku. V něm jsou aktuálně šesté. V žebříčku Česko figuruje nejvýše od roku 2017, kdy mu patřilo rovněž 11. místo.

Maximem od rozdělení federace je osmá příčka z přelomu tisíciletí. Nejvíce bodů z českých týmů zatím v této sezoně posbírala Plzeň (19,5).

První dvacítka pětiletého žebříčku národních koeficientů UEFA (rozhodující pro sezonu 2025/26):

Pořadí Země 2019/20 - 2022/23 2023/24 Celkem Počet týmů/počet týmů ve hře 1. Anglie 86,928 13,875 100,803 8/6 2. Španělsko 73,427 13,187 86,614 8/5 3. Itálie 69,284 15,571 84,855 7/7 4. Německo 67,267 14,500 81,767 7/5 5. Francie 50,581 13,250 63,831 6/3 6. Nizozemsko 51,300 9,800 61,100 5/2 7. Portugalsko 45,316 9,833 55,149 6/3 8. Belgie 34,400 12,400 46,800 5/2 9. Turecko 26,600 11,000 37,600 4/1 10. Skotsko 29,650 6,200 35,850 5/1 11. Česko 22,550 12,750 35,300 4/3 12. Švýcarsko 27,775 4,800 32,575 5/1 13. Rakousko 27,800 4,600 32,400 5/1 14. Dánsko 22,950 8,500 31,450 4/1 15. Norsko 23,625 7,500 31,125 4/1 16. Izrael 22,375 8,000 30,375 4/2 17. Řecko 20,125 8,600 28,725 5/2 18. Ukrajina 23,900 4,100 28,000 5/0 19. Srbsko 26,375 1,400 27,775 5/0 20. Polsko 18,500 6,875 25,375 4/0

