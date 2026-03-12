„Museli by vydezinfikovat kabinu.” Experti řeší možnou katastrofu pro Spartu

Myslela si na titul. Hraje těžkou bitvu o čtvrtfinále. Drsná je realita hokejové Sparty. Co se stane, pokud by s Kladnem vypadla? I na to Václav Nedorost a Roman Málek odpovídají v nové epizodě podcastu Bago, kde proberou i všechny další série extraligového předkola.
Nasazení hodné finále. Bojovnost, obětavost a skvělý brankář. Recept na úspěšné play off. Recept Kladna, které se do něj v nejvyšší hokejové soutěži nominovalo po třinácti letech. A hned hraje sérii se Spartou. Odvěkým sokem, největším rivalem.
Odměna! Jak pro koho. Pražanům v prvním zápase hokej party trenéra Tomáše Plekance vůbec nechutnal. „Byli zaskočení. Čekal jsem, že Kladno bude nepříjemné, ale ještě mě překvapilo. Hraje skvěle, musí to stát oba týmy neskutečně sil,“ chválí bývalý útočník Václav Nedorost.
„Kladno to má navíc opřené o skvělého Adama Brízgalu. Před sezonou se pochybovalo, jestli zvládne být někde jednička. Říkalo se, že může být jako dvojka pro deset zápasů v sezoně. Teď chytá sebevědomě, skvěle,“ doplňuje bývalý brankář Roman Málek.
S moderátorkou Terezou Kubíčkovou se nejvýraznější sérii předkola věnují poctivě, rozeberou i dvěma zápasy potrestaný zákrok Marcela Marcela na Michala Řepíka. Je to trest adekvátní? Přehnaný?
„Pro mě na dvě minuty. Chci vidět, jestli rozhodčí udrží tenhle metr celé play off. Protože teď nastavují, co se může a nemůže. Přijdou horší zákroky, v tomhle nebyla zákeřnost, záludnost,“ má jasno Nedorost.
Málek se následně zamyslí nad tím, co by se stalo: „Kdyby Sparta vypadla, dovedete si to představit? To by museli vydezinfikovat kabiny, kanceláře… Co by to mělo za následky?“ pokládá řečnickou otázku.
Ve čtvrtek a v pátek se pokračuje v Kladně, kde se čeká v obou duelech jednoznačné: Vyprodáno! Město zase žije hokejem a na tribunách to bude cítit. Tady začíná nová éra klubu, éra, kdy se nebude krčit na chvostu tabulky.
I o tom je v nové epizodě Baga řeč. Po téměř půlhodině povídání o Spartě a Kladnu se celé trio přesune k dalším sériím. Vynikajícím výkonům gólmanů, krásné výstroji Milana Kloučka i bídným Vítkovicím.
„Pro mě zklamání od začátku sezony. Může se to otočit, ale zatím jsou Karlovy Vary daleko lepší. Takhle hraje tým, mají tam dobré lídry a skvělé mladíky. Moc se mi to líbí,“ hodnotí Nedorost partu pod vedením Pavla Patery.
Jak vidí společně s Romanem Málkem a Terezou Kubíčkovou šance dalších klubů? Skončí Kometa obhajobu už v předkole? Proč neplatil gól Olomouce v Třinci? A co bude s Mladou Boleslaví? I to vše je tématem nové epizody.
ŽIVĚ Irák řeší útok na tankery, první zjištění ukazuje na íránské plavidlo s výbušninami
Íránské lodě naložené výbušninami zasáhly v iráckých vodách dva tankery s palivem, které začaly hořet. Irák následně začal s evakuací dvou desítek členů posádky z obou plavidel, napsala ve středu večer agentura Reuters. Jeden člověk při incidentu přišel o život.
Tržby obchodníků v lednu stouply, nejvíc přidaly zásilkové služby a online prodej
Maloobchodní tržby v Česku v lednu zrychlily meziroční růst. Bez započtení prodejů a oprav motorových vozů se zvýšily o pět procent, v prosinci to dle revidovaných údajů bylo o 1,8 procenta. Na růstu tržeb se nejvíce podílely prodej přes internet a zásilkové služby. V porovnání s prosincem tuzemští obchodníci reálně utržili o jedno procento více, uvedl ve čtvrtek Český statistický úřad (ČSÚ).
ŽIVĚ Je rozhodnuto: Sněmovna schválila celý státní rozpočet
Sněmovna schválila státní rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun. Jde o první rozpočet, který předložila koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů v čele s Andrejem Babišem (ANO). Poslanci během závěrečného schvalování přidali mimo jiné 800 milionů korun na podporu sportu. Koaliční většina odmítla v dílčích hlasováních všech více než 100 opozičních návrhů na přesuny peněz.
Český průmysl v lednu zpomalil na 2,8 procenta, roste už rok v kuse
Průmyslová výroba v Česku v lednu zpomalila meziroční růst na 2,8 procenta, v prosinci podle revidovaných údajů stoupla o 4,9 procenta. Průmyslová produkce v Česku roste už 12 měsíců v řadě, uvedl ve čtvrtek Český statistický úřad (ČSÚ).
Čína schválila zákon o etnické jednotě, který podle kritiků oslabí menšiny
Čína ve čtvrtek schválila nový zákon o etnických menšinách, který má údajně posílit národní identitu u 55 menšinových etnických skupin. Podle kritiků ale tento zákon ještě více oslabí identitu lidí, kteří nepatří k většinovému etniku Chanů, napsala agentura Reuters.