Nečas pomohl v play off NHL dvěma přihrávkami k výhře Colorada

Martin Nečas podpořil ve 2. kole play off NHL dvěma přihrávkami výhru hokejistů Colorada 5:2 na ledě Minnesoty. Avalanche vedou v sérii 3:1 a od postupu do finále Západní konference je dělí jedno vítězství.
Nečas připravil góly na 1:1 a 4:2. Český útočník u první branky vybojoval po vhazování puk a předložil jej mezi kruhy Nazemu Kadrimu, který z dorážky vlastní střely vyrovnal v přesilové hře na 1:1.
Colorado rozhodlo o výhře ve třetí třetině, kterou ovládlo 4:1, přičemž poslední dvě branky vstřelilo při risku Minnesoty bez gólmana. Uklidňující čtvrtou trefu Avalanche zajistil Nečas, který vyvezl puk z obranného pásma do středního, a po jeho přihrávce skóroval do prázdné branky Nathan MacKinnon. Český útočník má v letošním play off devět bodů (1+8) z osmi zápasů.
Branky Minnesoty vstřelili Danila Jurov, který otevřel v přesilové hře skóre, a Nico Sturm, který vyrovnal v 50. minutě na 2:2. Colorado vedlo 2:1 trefou Rosse Coltona a zápas rozhodl Parker Kelly v čase 51:32. Po MacKinnonovi ještě zpečetil výhru Brock Nelson.
Na horách v Česku může v úterý napadnout sníh
Ve vyšších polohách v Česku, hlavně na Krušných horách, v úterý může napadnout sníh. Objeví se především odpoledne a večer a mohl by se udržet přes noc. Na síti X to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V Krušných horách by v úterý i přes den mohly teploty spadnout na nulu. V noci na středu může v Česku místy mrznout a v dalších dnech se objeví přízemní mrazíky.
Ruská televize si utahovala z Fica. „Zesměšňují lezení do zadku,“ míní expert
Cestu Roberta Fica do Moskvy využila ruská státní televize k pobavení diváků. „Dvorní novinář Kremlu“ Pavel Zarubin ve svém pořadu detailně sledoval zákulisí víkendové schůzky slovenského premiéra s Vladimirem Putinem a nešetřil ironickými poznámkami. Podle rusisty Karla Svobody jde o typický způsob, jakým Kreml ponižuje i ty zahraniční politiky, kteří se snaží vůči Rusku vystupovat vstřícně.
ŽIVĚ Íránský mírový návrh byl velkorysý, americké požadavky byly přehnané, zní z Teheránu
Teherán žádal ukončení války, zrušení americké námořní blokády a uvolnění íránského majetku, který zahraniční banky na nátlak USA zmrazily. V pondělí to podle agentury Reuters sdělil mluvčí íránské diplomacie Esmáíl Baghájí. Americký prezident Donald Trump v neděli označil návrh zaslaný Teheránem, který byl odpovědí na americký návrh, za zcela nepřijatelný.
ŽIVĚ Pistorius přijel do Kyjeva, jednal o společném vývoji a výrobě dronů
Německý ministr obrany Boris Pistorius v pondělí přijel na předem neohlášenou návštěvu Ukrajiny. V Kyjevě po jednání s prezidentem Volodymyrem Zelenským a svým protějškem Mychajlem Fedorovem oznámil, že Německo a Ukrajina hodlají společně vyvíjet a vyrábět drony různých kategorií.
Myslela si, že je to láska. Nová série Monyová je drsným ponorem do toxického vztahu
Šestidílný seriál Monyová je inspirován životem známé brněnské spisovatelky Simony Monyové, která se potýkala s domácím násilím a zemřela rukou svého druhého manžela. V hlavních rolích se představí Tereza Ramba, Igor Orozovič a Kryštof Hádek. První epizoda se objeví na platformě Oneplay 15. května a další díly budou následovat každý pátek.