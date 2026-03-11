„Naprosto šílený výkon.“ Tým udivuje sérií, výhra 7:0 vypadá jako nepovedený zápas

V rámci známých hokejových lig teď asi nikdo nemá takovou fazónu jako Chicoutimi Saguenéens. Tým z elitní kanadské juniorky QMJHL dominuje poslední dobou natolik, že jeho nedávná výhra 7:0 působí jako to méně povedené vystoupení.
Na začátku sezony kraloval juniorskému hokeji Brantford s českými hvězdičkami Adamem Benákem, Adamem Jiříčkem a Vladimírem Draveckým.
Tabulku OHL stále vede, ale protože trochu zvolnil, vyrostlo mu v CHL, která sdružuje tři nejlepší kanadské juniorky, vícero konkurentů.
Nejzajímavěji momentálně vypadají Saguenéens z frankofonní provincie Québec.
„Upřímně řečeno, je těžké tomu uvěřit. Saguenéens vstřelili 54 gólů… v posledních pěti zápasech. Když si to spočítáte, vychází to v průměru na 10,8 gólu na utkání,“ napsal deník Le Journal de Québec.
„V dnešním hokeji je to naprosto šílený výkon,“ přidal list Le Soleil.
Podle něj jde v QMJHL o ofenzivně nejlepší pětizápasovou sérii za uplynulých 47 let. Lépe si naposledy vedli Trois-Rivières Draveurs, již dlouho neexistující klub.
Absolutní rekord je ze sezony 1973/74, kdy Sorel Éperviers dokázali v pětizápasovém úseku vsítit neuvěřitelných 75 branek.
Nyní si vydobyli slávu Saguenéens. Na 54 tref dosáhli díky výsledkům 13:1, 10:3, 7:0, 14:2 a 10:0. I když v juniorském hokeji, i na té elitní úrovni, není o divoké výsledky nouze, taková série od jednoho týmu se přece jen hodně vymyká.
Navíc neplatí, že by québecký mančaft drtil akorát nebohé outsidery z ligového suterénu. Třeba na vítězství 13:1 z konce února dosáhl proti Drummondville, jednomu z nejlepších klubů soutěže.
To mimochodem odskákal český brankář Jan Láryš. Osmnáctiletý odchovanec Poruby, který doufá, že projde příštím draftem NHL, odchytal coby jednička Drummondville celý zápas, čili lovil ze sítě všech 13 branek. Při 60 soupeřových střelách z toho byla úspěšnost zákroků kolem 78 procent.
Největší měrou se na ohromující šňůře Saguenéens podílel forvard Maxim Massé. V pěti kláních posbíral 20 bodů (7+13). Díky tomu se zlepšil na celkových 94 zápisů a vyskočil na první místo ligové produktivity.
„Maxim se dopracoval k velmi stabilním výkonům. Dříve podával dobré výkony jen v krátkých intervalech, teď jsou delší,“ chválil trenér mužstva Yanick Jean 19letého křídelníka.
„Jeho hra je stále blíž tomu, co bude muset předvádět mezi profesionály. Co musí dělat, pochopil dřív než mnozí jiní,“ doplnil kouč.
V příštím ročníku plánuje Massé hrát na univerzitě. Později by mohl nastupovat v Anaheimu, který si ho zamluvil ve třetím kole předminulého draftu.
Nyní ho ale čeká závěr sezony v QMJHL. Saguenéens cílí na první titul po 33 letech, což s ohledem na jejich formu a první místo v brzy končící základní části dává smysl.
Pokud uspějí, zahrají si proti vítězům dalších lig pod CHL ještě o Memorial Cup, juniorskou obdobu Stanleyova poháru.
