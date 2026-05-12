Nejtěžší případ v historii. Slavia nepochopitelně selhala, říká šéf disciplinárky

Předseda Jiří Matzner novinářům řekl, že nedohrané sobotní ligové derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty kvůli řádění domácích fanoušků bylo nejkomplexnější případem za dobu jeho skoro dvouletého působení v čele disciplinární komise.
Upozornil, že vršovický klub porušil prakticky všechny body příslušného paragrafu disciplinárního řádu, a proto dostal téměř maximální tresty. Komise kontumovala zápas ve prospěch Sparty, udělila Slavii nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun a nařídila jí sehrát nejbližší čtyři domácí duely bez diváků.
V sedmé z deseti avizovaných minut nastaveného času vtrhly na trávník stovky slávistických fanoušků. Chuligáni napadli několik hráčů Sparty, mnozí výtržníci doběhli až na opačnou stranu stadionu, kde naházeli světlice do sektoru pro příznivce hostů. Zápas zůstal za stavu 3:2 pro Slavii nedohrán.
Vršovický klub dostal suverénně nejvyšší pokutu, jakou kdy disciplinární komise v Česku v souvislosti s fanoušky udělila. "Ustanovení paragrafu 65 má několik písmen prvního a druhého odstavce, především toho druhého. My jsme došli k závěru, že všechna písmena byla splněna. To znamená, že není důvod uvažovat o jiné výši než o té maximální," uvedl Matzner.
Disciplinární komise považuje sobotní exces za to nejhorší, co se na českých stadionech mohlo stát. "Všichni si přejeme, aby se nic podobného už nikdy neopakovalo. Disciplinární řád nám nedával prostor, abychom rozhodli o něčem jiném než o kontumaci," řekl Matzner.
Nejvyšší možný trest jím vedená komise nevynesla pouze v bodě o uzavření stadionu či sehrání soutěžních zápasů před prázdným hledištěm. Maximem bylo šest domácích utkání bez diváků. "S ohledem na to, co proběhlo v sobotu, jsme zvažovali i další možný trest, kterým by bylo uzavření stadionu. To znamená, že by Slavia musela najít jiný stadion, kde by utkání odehrála," řekl Matzner.
"I s ohledem na poměrně rychlý, kategorický a razantní postoj klubu a návrh přijatých opatření do budoucna je rozsah čtyř utkání bez diváků odpovídající. Z toho důvodu jsme neudělili šest zápasů," poznamenal Matzner.
Komisi vede od předloňského července a dosud s ní nemusel řešit tak závažný případ. "Vyslechli jsme všechny argumenty, prohlédli jsme spoustu materiálů, seznámili jsme se s vyjádřením klubů. Měli jsme tu zástupce obou klubů. Vyhodnocovali jsme řadu podkladů, vyjádření na sociálních sítích, vyjádření policie, záběrů, fotografií, vyjádření hráčů, diváků, kteří byli přímo na utkání," přiblížil Matzner.
"Byl to prostě komplex věcí. Myslím, že co do složitosti a rozsahu dokazování to byla za moji účast v disciplinární komisi asi zatím nejkomplexnější věc, kterou jsme projednávali. Z tohoto pohledu (to bylo) náročné," řekl zkušený advokát.
Slavia podle komise jako pořadatel utkání nepochopitelně selhala. "Z podkladů, které má komise k dispozici, vyplývá, že zástupci Slavie museli počítat s možností vniknutí fanoušků na hrací plochu v případě titulových oslav. Tomu ostatně nasvědčují i některá organizační opatření přijatá ještě před závěrem utkání, včetně vypnutí LED perimetru a odstranění části LED bannerů. Domácímu klubu zároveň muselo být zřejmé, že vzhledem k charakteru derby hrozí při vniknutí fanoušků na hrací plochu závažné bezpečnostní riziko," upozornil Matzner.
"Přesto dle důkazních materiálů nebyla přijata odpovídající preventivní opatření, která by takovému vývoji dokázala účinně zabránit. Za mimořádně závažné považujeme také to, že ani ve chvíli, kdy fanoušci začali vnikat do prostoru hřiště, domácí klub nedokázal adekvátně reagovat. V kritických momentech navíc včas nepožádal o pomoc Policii České republiky," podotkl Matzner.
ŽIVĚ Sparta - Plzeň. Po hrozivém zážitku čeká Spartu další zápas. Nastoupí do něj se Surovčíkem v brance
Sledujte online přenos z utkání nadstavbové skupiny o titul ve fotbalové Chance Lize mezi Spartou Praha a Viktorií Plzeň. Domácí do něj vstoupí i s brankářem Jakubem Surovčíkem, který byl v sobotu napaden slávistickými fanoušky.
Davy teenagerů, rvačky, loupeže, střelba. Šílený fenomén přerůstá Americe přes hlavu
Umělou inteligencí generované letáky, anonymní účty a davy teenagerů valící se do obchodních center. Fenomén „Teen Takeovers“ se během jara rozšířil napříč Spojenými státy a dorazil i do Evropy. Některé akce končí násilím, střelbou a zásahy policie. Města se brání i nočními zákazy vycházení.
V Norsku zahynuli dva Češi, lov ryb skončil tragicky
V Norsku zemřeli dva čeští občané, zahynuli během pobytu na moři v oblasti Smöla. Česká ambasáda je v kontaktu s místními úřady i s rodinami zemřelých. V úterý to sdělil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő. Norská média v pondělí informovala o nálezu tří mrtvých turistů, kteří v oblasti lovili ryby, jejich národnost neuvedla.
Starmer čelí vzpouře ve vlastní straně, více než 100 poslanců ho ale dál drží nad vodou
Více než 100 labouristických poslanců podepsalo prohlášení na podporu současného šéfa strany a britského premiéra Keira Starmera. Po neúspěchu v místních volbách je potřeba, aby se labouristé spojili, uvedli podle agentury AFP a britských médií. Nyní podle nich není vhodná doba na spor o vedení strany. Starmer čelí sílícímu tlaku členů vlády, aby rezignoval či stanovil datum odchodu z funkce.
Babiš nebo Pavel? Průzkum ukázal, koho chtějí Češi na summitu NATO
Zájmy České republiky by měl na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře zastupovat především premiér Andrej Babiš (ANO). Pro jeho účast se v aktuálním průzkumu agentury NMS pro server Novinky.cz vyslovilo 57 procent respondentů.