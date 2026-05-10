Disciplinárka uvedla, kdy rozhodne. Jasno je o možných trestech, problém má i Sparta

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení se Slavií po sobotním pražském derby se Spartou, které kvůli výtržnostem domácích fanoušků v nastavení zůstalo nedohráno.
Vršovický klub se bude po šlágru druhého kola prvoligové nadstavby zodpovídat ze závažného porušení povinností pořadatele, chuligáni mimo jiné na trávníku napadli několik hostujících hráčů. Komise o zahájení řízení rozhodla na dnešním mimořádném jednání on-line formou, verdikt vynese v úterý. Uvedla to v prohlášení.
Slavii, která v době předčasného ukončení zápasu vedla 3:2 a jen minuty ji dělily od obhajoby titulu, hrozí za bezprecedentní události kontumační porážka 0:3. Zároveň může podle disciplinárního řádu dostat pokutu až do výše 10 milionů korun a komise jí také může uzavřít stadion. Disciplinárka zahájila řízení za výtržnosti také se Spartou.
Již ve středu ve vloženém kole mají červenobílí přivítat v Edenu Jablonec. Pokud bude derby podle očekávání zkontumováno, sníží Sparta tři kola před koncem nadstavby náskok Slavie v čele tabulky z osmi na pět bodů a ještě oživí naděje na zisk titulu.
"S ohledem na zvlášť závažné události v závěru utkání disciplinární komise dnes mimořádně zasedla, aby se případem začala bezodkladně zabývat a stanovila další procesní postup. Komise tím zároveň jasně deklaruje, že událostem tohoto charakteru bude věnovat maximální pozornost a bude je řešit s důrazem odpovídajícím jejich povaze," uvedl předseda komise Jiří Matzner.
"Proto také došlo k okamžitému zahájení disciplinární řízení s oběma kluby. Rozhodnutí o případných trestech bude vydáno mimořádně již v úterý, tedy ještě před dalším soutěžním kolem," doplnil.
V Edenu v sobotním derby v sedmé z devíti a později z deseti avizovaných minut nastaveného času vběhly na trávník stovky domácích fanoušků především ze severní tribuny, kde sídlí "kotel". Oba týmy se rychle spěchaly ukrýt do útrob stadionu, část chuligánů se nicméně střetla s hostujícími hráči.
Jeden z výtržníků polil pivem brankáře Jakuba Surovčíka, další strčil do útočníka Matyáše Vojty. Rozhodčí Karel Rouček do zápisu uvedl, že podle vedoucího týmu Sparty Miroslava Baranka fanoušci napadli také obránce Jakuba Martince.
Řada slávistických příznivců vtrhla na trávník se světlicemi. Doběhli s nimi až na opačnou stranu stadionu, kde je začali házet do "kotle" pro hosty. Někteří z chuligánů měli zahalený obličej.
Rouček v zápise uvedl, že po vyklizení hrací plochy hlavní pořadatel i zástupci policie sdělili, že se utkání může dohrát. Sparťané však kvůli obavám o bezpečnost odmítli v zápase pokračovat a odebrali se do autobusu.
Disciplinární komise by měla bezprecedentní události posuzovat podle paragrafu 65 o porušení povinností pořádajícího klubu a paragrafu 66 o nesportovním chováním fanoušků a jiných osob. V obou případech je možno utkání kontumovat, uzavřít stadion a udělit milionové pokuty. Odečet bodů v těchto paragrafech nehrozí.
"Bez ohledu na výsledek disciplinárního řízení považuje komise za nutné již nyní zdůraznit, že vniknutí na hrací plochu během utkání, fyzické útoky vůči aktérům utkání, vhazování pyrotechniky mezi ostatní fanoušky i další projevy násilného či nebezpečného chování nemají ve sportu ani ve slušné společnosti žádné místo," uvedl Matzner.
"Disciplinární komise bude při rozhodování postupovat s maximální důsledností, v souladu s platnými předpisy a s vědomím, že její závěr musí vyslat jednoznačný signál, že podobné jednání nebude v profesionálním fotbale za žádných okolností tolerováno," dodal Matzner.
Domácí příznivci se řadili těsně za reklamními panely u hřiště už na začátku dlouhého nastavení. Dohlíželo na ně jen několik pořadatelů, těžkooděnci nastoupili na trávník až později po vběhnutí davu na plochu.
Většina domácích fanoušků v ochozech po chvíli opakovaně počastovala chuligány pokřikem "hovada". Za výtržnosti příznivců se omluvil předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík, který incident označil za nejhorší moment za dobu svého působení v klubu.
Disciplinární komise zahájila řízení za výtržnosti příznivců také se Spartou. Její fanoušci mimo jiné poničili zařízení stadionu a vhazovali na trávník zakázanou pyrotechniku.
Červenými kartami slávistických hráčů Tomáše Chorého a Davida Douděry se disciplinární komise začne zabývat ve čtvrtek. Oba mají po vyloučení klasicky zastavenou činnost. Chorý dostal červenou kartu v 59. minutě za úder loktem do obličeje Asgera Sörensena, Douděra v nastavení už z lavičky po vystřídání za vulgarity směrem k rozhodčím. I když zápas zůstal nedohrán, platí všechny karetní tresty, které v něm rozhodčí udělil.
