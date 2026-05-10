Sport

Tvrdá reakce Slavie: Uzavře tribunu Sever, Chorý a Douděra jsou vyřazeni z týmu

ČTK

Fotbalová Slavia po nedohraném pražském derby uzavře do odvolání severní tribunu, kde sídlí "kotel" nejhlasitějších fanoušků. Výtržníci, kteří v nastavení sobotního šlágru ligové nadstavby vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty, dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion.

Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík během sobotního pražského derby
Vršovický klub bude po vinících požadovat náhradu celé škody včetně případné milionové pokuty od disciplinární komise. Na sociální síti X to uvedl předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Červenobílí po derby také vyřadili z A-týmu za nesportovní chování dva hráče. Nejlepší střelec soutěže Tomáš Chorý v 59. minutě po úderu loktem do obličeje obránce Asgera Sörensena dostal již třetí červenou kartu v sezoně. Obránce David Douděra pak byl v úvodu nastavení již z lavičky po vystřídání vyloučen za vulgární vyjádření k sudím.

Celé vyjádření Jaroslava Tvrdíka:

